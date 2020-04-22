Nürnberg Eğitim Ataşesi Mune Savaş’dan 23 Nisan mesajı

NÜRNBERG Başkonsolosluğumuz himayesinde planlamış olduğumuz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yıl kutlama töreni vatandaşlarımız ve öğrencilerimizle bir araya gelerek şimdilik gerçekleşememiştir. Bilindiği üzere içinde bulunduğumuz kriz tüm dünyayı etkilediği gibi bizleri de olumsuz etkilemiştir. Uzun çalışmalar ve büyük emeklerle bayram hazırlığımızı yapmış olmamıza rağmen, malûm kriz durumundan dolayı kutlamalarımızı ileri bir tarihe ertelemiş bulunuyoruz. Ancak yüreklerimizdeki coşku tabii ki çok büyük Eğitim Ataşeliğimize bağlı tüm öğretmenler veli ve öğrenciler sürekli iletişim halindedir. 23 Nisan coşkusu evlerde de yaşanmaya devam etmektedir. Öğretmenlerimizin desteğiyle 23 Nisan ile ilgili sevimli ve coşkulu çalışmalarını, duygu ve sevinçlerini paylaşmak bizleri de mutlu etmektedir. Sevgili çocuklarımızın çalışmalarını Nürnberg Eğitim Ataşeliği Twitter, Facebook ve Instagram hesaplarından takip edebilirsiniz. Geleceğimizin mimarı ve umudu çocuklarımızın yüzlerinden gülümseme, yüreklerinden mutluluk, hayatlarından başarı ve sağlık eksik olmasın. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100. yılı kutlu olsun.

Dr. Mune SAVAŞ