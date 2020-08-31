Nürnberg de 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı kutladı!

KUTLAMADA, Türk Sivil Kuruluş başkan ve temsilcileri ile Azeri vatandaşları da hazır bulundu. İyi Toplum Gönüllüleri Başkanı Hulusi Koçak, bir konuşma yaparak, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın nasıl kazanıldığını anlattı ve sözlerini şöyle bitirdi: “30 Ağustos zaferinin 98. yılını canı gönülden kutlar, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bütün şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yad ederiz.”

BELGESEL İZLENDİ

5 dakikalık bir belgeselin ardından, Kuzey Bavyera CHP Birliği Başkanı Rıfat Çolak bir konuşma yaparak 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemini dile getirdi. Daha sonra, Saadet Partisi Nürnberg Temsilcisi Musa Tamer de söz alarak, günün anlamını anlatarak, şehitler için Fatiha okudu. Kutlama sonunda Yüksel Deşat’a ait, tam 30 beyaz barış güvercini uçuruldu. Kutlama sonrası Pamukkale Lokantası sahibi Şaban Usta’nın elleri ile hazırladığı yemekler davetlilere sunuldu. Nürnberg’de, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamasının ikinci adresi Atatürkçü Düşünce Derneği oldu. Hazır bulunan üye ve davetliler, 30 Ağustos’u içtenlikle ve büyük coşku ile kutladılar. Başkan Ayla Çokbudak’ın bir mesajı İyi Toplum Derneği’ndeki kutlamada okundu.







