Nürnberg BioFach kapılarını açtı

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BU yılki fuarda, Ege İhracatçılar Birliği bünyesindeki firmaların yanı sıra müstakil olarak birçok Türk firması da yer aldı. 10 salon ve 91 bin metrekarelik alanda yer alan fuara, 3 bine yakın firma katıldı. Fuara her yıl olduğu gibi 50 binin üzerinde ziyaretçi bekleniyor. Organik gıdanın daha iyi bir dünyanın anahtarı olduğu biliniyor. Birlikte iklim korunuyor, sürdürülebilir çözümler üretiyor ve gelecek nesiller için yaşanmaya değer bir gelecek şekilleniyor. Dünyanın önde gelen organik gıda ve uluslararası doğal kozmetik ticaret fuarında, dünyanın her yerinden ve tüm değer zincirinden insanları bir araya getiren canlı diyalog kuruluyor. Fuara katılanlar, yenilikçi ürünleri deneyimlenmekle kalmayacak, sürdürülebilir beslenme ve kozmetik konseptlerini de keşfedebilecek.

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‘HERKES ÇOK MEMNUN’

Ege İhracatçılar Birliği’nden Murat Bozkurt, fuara 17 firma ile katıldıklarını, Türkiye’den ise toplam 50 firmanın yer aldığını söyledi: “Türkiye’nin toplam ihracatı 260 milyar Dolar düzeyinde seyrediyor. İhracatımız genel olarak Avrupa, Amerika, Rusya, Orta Doğu olmak üzere tüm dünyaya yapılmaktadır. İhracat kalemlerimiz içinde sanayi ürünleri de yer almakta. Çeşitli organik ürünlerimiz beğeni kazanıyor ve rahatlıkla satabiliyoruz. Fuara 27’nci kez katılıyoruz. Herkes çok memnun. Bünyemizde olup da fuara ilk kez katılan firma sayısı 4.”

Fuara müstakil olarak katılan Türkcom firmasından stant sorumlusu Sacide Bulut ise firmanın kuru ürün grubunda çeşitli ürünler sattıklarını ve ihracatlarının yüzde 100 olduğunu söyledi.

Konsantre meyve suyu ürettiklerini belirten Göknur Gıda’dan Merve Yılmaz da ana ofislerinin Ankara’da, fabrikalarının ise Niğde ve Afyon’da olduğunu söyledi. Yılmaz, Amerika ve Avrupa’ya ihracat yaptıklarını ifade etti.