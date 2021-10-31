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HABERLERAvrupa Haberleri

Nürnberg Belediyesi’nde 60. yıl etkinliği: İlk kuşak olarak hayatlarını anlattılar

#Heilig-Geist-Spital#Hans-Sachs-Platz#Marcus König
Nürnberg Belediyesi’nde 60. yıl etkinliği: İlk kuşak olarak hayatlarını anlattılar

Almanya’da Nürnberg Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi tarafından, Türkiye ile imzalanan iş gücü anlaşmasının 60’ıncı yılı yapılan bir törenle kutlandı. Etkinlik Heilig-Geist-Spital’de, Hans-Sachs-Platz adresindeki salonda gerçekleşirken, 60. yıl dönümünde, Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König ile Prof. Dr. Julia Lehner hazır bulundu.

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NÜRNBERG Devlet Tiyatrosu’ndan Süheyla Ünlü’nün sunuculuğunu yaptığı program, Metin Demirel’in müziği ile başladı. Ardından Başkan König konuşmasında Göç anlaşması ile ilgili bir konuşma yaptı ve Nürnberg’de 31 bin Türk ve Türkiye kökenli insanın yaşadığını dile getirerek, 2030’lu yıllarda nerdeyse bununu iki misli olacağını vurguladı. König, “Nürnberg’in kalkınması için el birliği yapmalıyız” dedi.

Nürnberg Belediyesi’nde 60. yıl etkinliği: İlk kuşak olarak hayatlarını anlattılar
GÖÇÜN DÜNÜ BUGÜNÜ...
Nürnberg Uyum Meclisi Başkanı İlhan Postaloğlu da, en geç 2031 yılında Nürnberg de yabancı kökenli birinin Büyükşehir Belediye Başkanı olabileceğini söyledi ve seçme ve seçilme hakkı talebinde bulundu. Belediye Başkanı Marcus König, Prof. Dr. Lehner ve İlhan Postaloğlu podyumda, göçün dününü ve bugününü tartıştı. Sanatçı Eylem Balaban ile Sadık Kırıcı ikilisinin yaptığı müzik dinlendi. Daha sonra ilk kuşak emekli öğretmen Ayla Çokbudak, müzisyen ve ilk Türk Danış görevlisi Metin Demirel ile Mehmet Elbistan podyumda göç hikâyelerini anlattılar.
Nürnberg Belediyesi’nde 60. yıl etkinliği: İlk kuşak olarak hayatlarını anlattılar
12 BİN ÖĞRENCİ YETİŞTİRDİ
Emekli öğretmen Ayla Çokbudak, 1965 yılında Almanya’ya geldiğini 30 yıldan fazla öğretmenlik yaptıktan sonra, yaklaşık 12 bin Türk çocuğuna Türk dilini ve Türk kültürünü öğretmek adına büyük çapa gösterdiğini söyledi. Ayla Çokbudak, halen eski öğrencilerinin kendisini zaman zaman aradığını ve onunla rahatlıkla Türkçe konuştuğunu vurguladı.
Nürnberg Belediyesi’nde 60. yıl etkinliği: İlk kuşak olarak hayatlarını anlattılar
10 ÇEŞİT ENSTÜRMAN ÇALIYOR
Tam 10 çeşit enstrüman çalan Metin Demirel ise, 1975 yılında Almanya’ya gelerek, binlerce Türk’ün derdine çare olduğunu belirterek, müziğin hayatının bir parçası olduğunu vurguladı. Halen emekliliğin tadını çıkaran Metin Demirel, kültürel faaliyetlerde sahne alarak, dinleyenlerine müzik ziyafeti veriyor.
Nürnberg Belediyesi’nde 60. yıl etkinliği: İlk kuşak olarak hayatlarını anlattılar
SOYADI GİBİ ELBİSTAN’DAN GELDİ
Mehmet Elbistan da Elbstan’dan geldiğini, 10 yıl Türkiye’de astsubaylık yaptığını 1963 yılında ilk olarak Stuttgart’a geldiğini, daha sonra yine Türkiye’ye gittiğini, ama bazı olaylardan dolayı tekrar Almanya’ya geldiğini belirtti.
Nürnberg Belediyesi’nde 60. yıl etkinliği: İlk kuşak olarak hayatlarını anlattılar
İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KUŞAK KONUŞTU
Programın son bölümünde 2 ve 3. kuşak Türklerden Ayçiçek ailesi, ile İbrahim Altunkaymak’ın hatıraları dinlendi. Program Eylem Balaban ve Sadık Kırcı’nın ikinci kez sahne alması ile son buldu.
Nürnberg Belediyesi’nde 60. yıl etkinliği: İlk kuşak olarak hayatlarını anlattılar

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#Heilig-Geist-Spital#Hans-Sachs-Platz#Marcus König

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