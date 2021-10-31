Nürnberg Belediyesi’nde 60. yıl etkinliği: İlk kuşak olarak hayatlarını anlattılar

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NÜRNBERG Devlet Tiyatrosu’ndan Süheyla Ünlü’nün sunuculuğunu yaptığı program, Metin Demirel’in müziği ile başladı. Ardından Başkan König konuşmasında Göç anlaşması ile ilgili bir konuşma yaptı ve Nürnberg’de 31 bin Türk ve Türkiye kökenli insanın yaşadığını dile getirerek, 2030’lu yıllarda nerdeyse bununu iki misli olacağını vurguladı. König, “Nürnberg’in kalkınması için el birliği yapmalıyız” dedi. GÖÇÜN DÜNÜ BUGÜNÜ...

Nürnberg Uyum Meclisi Başkanı İlhan Postaloğlu da, en geç 2031 yılında Nürnberg de yabancı kökenli birinin Büyükşehir Belediye Başkanı olabileceğini söyledi ve seçme ve seçilme hakkı talebinde bulundu. Belediye Başkanı Marcus König, Prof. Dr. Lehner ve İlhan Postaloğlu podyumda, göçün dününü ve bugününü tartıştı. Sanatçı Eylem Balaban ile Sadık Kırıcı ikilisinin yaptığı müzik dinlendi. Daha sonra ilk kuşak emekli öğretmen Ayla Çokbudak, müzisyen ve ilk Türk Danış görevlisi Metin Demirel ile Mehmet Elbistan podyumda göç hikâyelerini anlattılar.