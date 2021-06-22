Nürnberg Belediye Başkanı König’den, Türk Seyahat ofisine ziyaret

ŞEHİR ekonomisine büyük katkı sunan seyahat ofislerinin pandemiden daha fazla etkilendiği herkes tarafından bilindiğini belirten König, “Havaların ısınmasıyla birlikte seyahate gideceklerin sayının çoğaldığı günlerde seyahat ofislerin durumlarını ve ofislerde alınan korona önlemlerini yerinde görmek için ziyarette bulundum” dedi.

ANTALYA’DA TATİL YAPTI

König, seyahate gidecek vatandaşlardan gelen soruları ve önerileri öğrenmek, koronavirüse benzer yeni bir virüsün ortaya çıkması halinde, esnaflara ne gibi bir katkı sunulması gerektiği konusunda düşünceleri almak için, 3 bin 500 alt acentesi bulunan Schmetterling Reisebüro’nun marka partneri Türkis Tour Travel yöneticilerinden Umut Ulus ve Berhan Baba ile görüştüğünü belirtti. Korona öncesinde kendisinin de Nürnberg’in kardeş şehri Antalya’da tatil yaptığını sözlerine ekledi. UÇAK FİYATLARI YÜKSEK

Schmetterling Reisebüro-Türkis Tour Travel’in yöneticileri Umut Ulus ve Berhan Baba da, “Nürnberg Büyükşehir Belediye Başkanı Marcus König’in ofisimize yaptığı ziyaret biz gençleri sevindirdi. Korona döneminde en fazla etkilenen seyahat ofislerin durumları ve seyahate gideceklerin karşılaştığı sorunlar ve gelen öneriler konusunda genç Belediye Başkanı König’e bilgi verdik” dedi. Korona kurallarına uyan çok sayıda vatandaşımız, korona kurallarına uymayan vatandaşlarımızdan şikâyetçi olduğunu da sözlerine ekleyen Ulus ve Baba, izine gitmek isteyen fakat uçak biletlerin yüksek olması nedeniyle karayolunu tercih edenlerin sayısının da her geçen gün arttığını belirtti.