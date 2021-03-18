Nürnberg Başkonsolosu’ndan Kuzey Bavyera’daki Türk işletmelerine ziyaret

NÜRNBERG Başkonsolosu Serdar Deniz ve Münih Başkonsolosluğu Ticaret Ataşesi Ayman Ertem Çoban, MÜSİAD Nürnberg Başkanı Haluk Dokur ile birlikte, Kuzey Bavyera’da çalışmalarını sürdüren MÜSİAD Nürnberg üyesi Türk işletmelerinin bazılarını ziyaret etti. Yapılan ziyarette, Türk işletme sahiplerinin sorunları dinlendi ve korona sonrası uygulayamaya konulacak projeleri incelendi. ‘YALNIZ OLMADIĞIMIZI GÖSTERDİ’

Başkonsolos Deniz ve Ticaret Ataşesi Çoban’ın ziyaret ettiği Türk işletmecilerden İlhan Postaloğlu (Elektro İlpo), Murat Boydemir (Hotel Bomont), Niyazi Koç (Çeşme Restaurant), Ahmet Sakancı (Autohaus Bernhart) ve Hüseyin Çakır (Çakır İnşaat) adına açıklama yapan MÜSİAD Nürnberg Başkanı Haluk Dokur, Kuzey Bavyera’daki Türk işletmelerimize yapılan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: “Başkonsolosumuz Serdar Deniz ve ticaret ataşemiz Ayman Ertem Çoban’ın yanımızda olması bizim yalnız olmadığını göstermiştir. Başımızı kumun içine sokmadığımızı, başta Almanlar olmak üzere bu ülkede yaşayan toplumların görmesi gerekir. Türk girişimcilerimiz için aydınlatıcı rol üstlenmiş olan Nürnbeg Başkonsolosumuz Serdar Deniz ve Münih Ticari Ataşemiz Ayman Ertem Çoban’a MÜİSAD’a ve Türk bölgemizdeki Türk işletmelerine verdikleri bizleri sevindirmiştir” dedi. ‘SAYGINLIĞIMIZ EKONOMİK GELİŞMİŞLİĞİMİZDEN’

Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz “Görev bölgemizde her biri ayrı başarı örneği teşkil eden müteşebbislerimizin, iş adamlarımızın var olması bizleri mutlu etmektedir. Türk müteşbbislerimizin sayılarının Almanya genelinde daha da artması çoğalması en büyük temennimizdir. Türk toplumu olarak, Alman makamları ve Alman toplumu nezninde saygınlığımızın daha da artmasının temel sac ayaklarından bir tanesi eğitim ve ikincisi de ekonomik kalkınmışlığımızın, gelişmişliğimizin olmasıdır” dedi. ‘DESTEĞİMİZ SÜREKLİ OLACAKTIR’

Deniz, “Türk toplumunun Almanya neznindeki çıtasının da daha da ileriye taşınmasına yönelik yapılacak çalışmalarda Türk müteşebbislerin, iş insanlarının, esnafların gerekse MÜSİAD gibi ekonomik ticari konulara odaklanmış derneklerimizin, sivil toplum kuruluşlarımızın ellerini taşın altına sokarak bu sürece katkıda bulunması gerekmektedir. Toplumumuzun daha ileriye götürülmesi, ekonomik anlamda daha fazla görünürlük kazanılmasına yönelik çalışmalarda ve çabalarda, başkonsolosluğumuz ile birlikte ticaret ataşeliğimizin desteği sürekli olacaktır” dedi. ‘AVRUPA’DA TÜRK YATIRIMCILARA İMKÂNLAR VERİLİYOR’

Türk işletmelerine yönelik yapılan ziyaret sonunda bir açıklama yapan Münih Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Ayman Ertem Çoban “Kuzey Bavyera’da faaliyetlerini sürdüren Türk işletmelerimiz ve firmalarımız, Avrupa’da veya Türkiye’de mevcut olan tüm imkânları değerlendirebilirler. Türk girişimcilerimiz birbirleriye dayanışma içinde bulunmaları ayrıca Alman ticaret odalarıyla bağlarını iyi şekilde devam etmeleri çok önemlidir. Avrupalı yatırımcılar için Türkiye’de yatırım imkânları fazladır ve Türkiye’deki Türk yatırımcılar da Avrupa’da inanılmaz imkânlar verilmektedir” diyerek gösterilen ilgiden dolayı MÜSİAD Başkanı Haluk Dokur ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

TÜRK YEMEKLERİ VE BAKLAVA İKRAM EDİLDİ

Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz ve Münih Başkonsolosluğu Ticari Ataşesi Ayman Ertem Çoban, Kuzey Bavyera’daki Türk işletmelerine, firma sahiplerine yönelik yaptığı ziyarette, MÜSİAD Nürnberg Başkanı Haluk Dokur ve MÜSİAD yönetim kurulu üyelerinden Mühibe Gürdoğan, Eyüp Yıldırım, Hali Cesur, Kerim Hasırcı hazır bulundu. Yapılan ziyaret ve MÜSİAD ofisinde gerçekleşen görüşmeler sonunda misafirlere Türk yemekleri ve baklava ikram edildi.