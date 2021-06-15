Nürnberg Başkonsolosluğu’nun gezici hizmetinden vatandaş memnun

BU kapsamda önceki gün, Würzburg Belediyesi’nde tahsis edilen bir odada vatandaşlarımızın işlemleri yapıldı. Saat 10.00 ile 16.00 arasındaki hizmette bir Başkonsolos Yardımcısı, 5 personelle hizmet vererek, 40 pasaport, 15 kimlik kartı ve adres beyanı işlemi yapıldı. Vatandaşlarımız hizmetten memnun kaldıklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.