Nürnberg Başkonsolosluğu’nun gezici hizmetinden vatandaş memnun
Almanya’nın Nürnberg Başkonsolosluğu vatandaşa hizmet ağını genişleterek, gezici konsolosluk hizmetlerine devam etti.
BU kapsamda önceki gün, Würzburg Belediyesi’nde tahsis edilen bir odada vatandaşlarımızın işlemleri yapıldı. Saat 10.00 ile 16.00 arasındaki hizmette bir Başkonsolos Yardımcısı, 5 personelle hizmet vererek, 40 pasaport, 15 kimlik kartı ve adres beyanı işlemi yapıldı. Vatandaşlarımız hizmetten memnun kaldıklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.