MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriNürnberg Başkonsolosluğu’nun gezici hizmetinden vatandaş memnun
GeriAvrupa Nürnberg Başkonsolosluğu’nun gezici hizmetinden vatandaş memnun
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Avrupa
Taner TÜZÜN / WÜRZBURG
Haber Giriş: 15.06.2021 - 11:56 | Son Güncelleme:

Nürnberg Başkonsolosluğu’nun gezici hizmetinden vatandaş memnun

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nürnberg Başkonsolosluğu’nun gezici hizmetinden vatandaş memnun

Almanya’nın Nürnberg Başkonsolosluğu vatandaşa hizmet ağını genişleterek, gezici konsolosluk hizmetlerine devam etti.

BU kapsamda önceki gün, Würzburg Belediyesi’nde tahsis edilen bir odada vatandaşlarımızın işlemleri yapıldı. Saat 10.00 ile 16.00 arasındaki hizmette bir Başkonsolos Yardımcısı, 5 personelle hizmet vererek, 40 pasaport, 15 kimlik kartı ve adres beyanı işlemi yapıldı. Vatandaşlarımız hizmetten memnun kaldıklarını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, hizmetlerin devam edeceğini vurguladı.

Nürnberg Başkonsolosluğu’nun gezici hizmetinden vatandaş memnun

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi