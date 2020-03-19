Başkonsolosluklardan ortak bildiri

DEĞERLİ vatandaşlarımız, koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü koşulların hakim olduğu bu günlerde, aciliyeti olmayan, ertelendiği takdirde sizin için herhangi bir hak kaybı doğurmayacak olan işlemleriniz için başkonsolosluğumuzu ziyaretinizi ertelemeniz gerek kendi sağlığınız, gerek toplum sağlığı açısından faydalı olacaktır. Salgınla ilgili gelişmelere bağlı olarak ileri bir tarihte yeniden randevu almanız her zaman mümkündür. Daha önce almış olduğunuz randevunuzu iptal etmeniz durumunda Nürngberg için konsulat.nuernberg@mfa.gov.tr, Frankfurt için konsulat.frankfurt@mfa.gov.tr e-posta adresinden bilgi vermenizden memnuniyet duyulacaktır. Başkonsolosluğumuzun internet sayfasından ve sosyal medya hesaplarından, vatandaşlarımızı ilgilendiren konularda ve faaliyetlerimiz hakkında yapılan duyuru ve paylaşımları takip etmenizi tavsiye ederiz.

İlave bilgi talepleriniz ve konsolosluk işlemlerine ilişkin olarak başkonsolosluklarımızın konsulat.nuernberg@mfa.gov.tr ve konsulat.frankfurt@mfa.gov.tr e-posta adresinden bizlere yazabilirsiniz. Ayrıca, konsolosluk işlemlerine dair her türlü bilgi ve yardım için 7/24 hizmet veren Konsolosluk Çağrı Merkezine +49 30 30 80 70 90 numaralı telefondan ücretsiz ulaşabilirsiniz. Nürnberg’de acil durumlar için +49 152 23669144 ve + 49 152 51814591 numaralı telefonlarımızdan 7/24

Frankfurt için başkonsolosluğumuza mesai saatlerinde +49 69 713 773 numaralı telefondan ve acil durumlar için + 49 160 96652270 numaralı acil durum hattımızdan 7/24 ulaşmanız mümkündür. Anlayışınız ve duyarlılığınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.