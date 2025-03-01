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Nürnberg Başkonsolosluğunda veda: 11 yılın ardından...

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#Nürnberg Başkonsolosluğu#Nail İnal#AVRUPADAN HABERLER
Nürnberg Başkonsolosluğunda veda: 11 yılın ardından...
Oluşturulma Tarihi: Mart 01, 2025 10:23

Nürnberg Başkonsolosluğunda bir veda gerçekleşti. Herkesin sevgisini kazanan Nail İnal, başka bir iş dalında çalışmak üzere çalışma arkadaşlarına veda etti.

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NAİL İnal’ın veda mesajı şöyle: “Nürnberg Başkonsolosluğu’nda geçirdiğim 11 yılın ardından bugün mesai arkadaşlarımın ve dostlarımın hazırladığı çok güzel bir veda etkinliğiyle uğurlandım. Bu özel gün, benim için unutulmaz anılarla dolu uzun bir yolculuğun anlamlı bir noktası oldu. Özellikle, birlikte çalışma onuruna eriştiğim Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci’ye, kıymetli desteği, liderliği ve nazik veda konuşması için en içten teşekkürlerimi sunarım. Onun değerli katkıları ve yönetimi altında çalışmak benim için büyük bir ayrıcalıktı. Ayrıca, görev sürem boyunca birlikte çalıştığım tüm başkonsoloslara, değerli mesai arkadaşlarıma ve desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen dostlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Hep birlikte çalışarak güzel işler başardık, dostluklar kurduk ve anılar biriktirdik. Bu anlamlı veda etkinliğini düzenleyen ve varlıklarıyla bana her zaman destek olan herkese sonsuz teşekkürler. Sizlerle çalışmak büyük bir onurdu!”

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Nürnberg Başkonsolosluğunda veda: 11 yılın ardından...

Nürnberg Başkonsolosluğunda veda: 11 yılın ardından...

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#Nürnberg Başkonsolosluğu#Nail İnal#AVRUPADAN HABERLER

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