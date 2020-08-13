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Hürriyet
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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG (DHA)
Haber Giriş: 13.08.2020 - 16:57,Son Güncelleme:

Nürnberg Başkonsolosluğu kapatıldı

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Nürnberg Başkonsolosluğu kapatıldı
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Türkiye’nin Nürnberg Başkonsolosluğu’nda görevli bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine, konsolosluk binası ikinci bir duyuruya kadar kapatıldı.

NÜRNBERG Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, “Evinde karantina sürecinde olan bir başkonsolosluk çalışanımızın 13 Ağustos’ta alınan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle başkonsolosluğumuz tedbir amaçlı olarak bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacaktır” ifadelerine yer verildi.

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