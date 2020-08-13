Nürnberg Başkonsolosluğu kapatıldı

NÜRNBERG Başkonsolosluğu’ndan yapılan açıklamada, “Evinde karantina sürecinde olan bir başkonsolosluk çalışanımızın 13 Ağustos’ta alınan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıkması nedeniyle başkonsolosluğumuz tedbir amaçlı olarak bir sonraki duyuruya kadar kapalı olacaktır” ifadelerine yer verildi.