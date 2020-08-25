Nürnberg Başkonsolosluğu 31 Ağustos’ta açılıyor

ÖNLEMLER kapsamında, başkonsoloslukta işlem yaptırmak isteyenlerin www.konsolosluk.gov.tr adresinden randevu almaları gerekiyor. Bina içerisine yalnızca işlem sahipleri kabul edileceği de bildirildi. İşlem yaptıracak kişilerin randevu saatinden en erken 10 dakika önce bina içerisine kabul edileceği belirtilirken, semptom belirtisi gösteren ziyaretçiler bina içerisine alınmayacak. Aynı zamanda bina içerisinde bulunanların da çalışma süresi boyunca maske kullanımına, sosyal mesafe ve diğer hijyen kurallarına özen göstermelerinin beklendiği ifade edildi.

İlave bilgi talepler için konsulat.nuernberg@mfa.gov.tr e-posta adresi üzerinden başkonsoloslukla irtibata geçilebilecek. Ayrıca, konsolosluk işlemlerine dair her türlü bilgi ve yardım için 7/24 hizmet veren konsolosluk çağrı merkezine +49 30 30 80 70 90 numaralı telefondan ücretsiz ulaşılabilecek. Başkonsolos Serdar Deniz, “Gerek ülkemiz ve Almanya’yı gerek bütün insanlığı tehdit eden bu küresel salgının ortadan kaldırılması yönünde sarf edilen çabaların kısa zamanda sonuç vermesini ve hiçbir kısıtlamaya tabi tutmak zorunda kalmadan siz kıymetli vatandaşlarımıza huzurlu bir ortamda daha etkin hizmet vermeyi ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.