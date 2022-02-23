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Nürnberg-Antalya kardeÅŸliÄŸi 25 yaÅŸÄ±nda

#Nürnberg#Antalya#AVRUPADAN HABERLER
NÃ¼rnberg-Antalya kardeÅŸliÄŸi 25 yaÅŸÄ±nda

1997â€™de Antalya Cam Piramitâ€™te dÃ¶nemin NÃ¼rnberg BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Ludwig Scholz ile dÃ¶nemin Antalya BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Hasan SubaÅŸÄ± tarafÄ±ndan imzalanan NÃ¼rnbergâ€“Antalya kardeÅŸ ÅŸehir iliÅŸkisisin 25â€™inci yÄ±l kutlamalarÄ± kapsamÄ±nda, NÃ¼rnberg Belediyesi UluslararasÄ± iliÅŸkiler Daire baÅŸkanÄ± Christine SchÃ¼ssler, Antalya-NÃ¼rnberg KardeÅŸ Åžehir Dernek BaÅŸkanÄ± RÄ±za Ã–zlek ile Denetim Kurulu BaÅŸkanÄ± Susanne Schineehorst ve â€˜IN-SAN eVâ€™ yÃ¶netim kurulu, NÃ¼rnbergâ€™deki Mevlana lokantasÄ±nda bir araya geldiler.

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TOPLANTIDA, ilk olarak 4 Martâ€™ta Antalya Belediye BaÅŸkanÄ± Muhitin BÃ¶cekâ€™in davetlisi olarak kalabalÄ±k bir heyetin Antalyaâ€™ya gideceÄŸi belirtildi. NÃ¼rnberg Belediye BaÅŸkanÄ± Markus KÃ¶nigâ€™in baÅŸkanlÄ±ndaki heyette, meclis Ã¼yelerinin yanÄ± sÄ±ra IN-SAN DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± RÄ±za Ã–zlek de yer alacak. IN-SANâ€™Ä±n Ã¶nerisiyle geÃ§en yÄ±l bÃ¼yÃ¼k bir orman yangÄ±nÄ± geÃ§iren Antalyaâ€™ya yeniden aÄŸaÃ§landÄ±rma fonundan yararlanmasÄ± iÃ§in kardeÅŸ ÅŸehrin Ã¶nerileri doÄŸrultusunda Ã§alÄ±ÅŸma yapÄ±lacak.

NÃ¼rnberg-Antalya kardeÅŸliÄŸi 25 yaÅŸÄ±nda

NÃ¼rnberg Belediyesi, kardeÅŸ ÅŸehir iliÅŸkisinin baÅŸlamasÄ±ndan sonra 1999â€™da Antalyaâ€™ya iki adet tramvay hediye etmiÅŸti. Tramvaylar halen Antalyaâ€™da 5 kilometrelik bir parkurda nostalji tramvaylarÄ± adÄ± altÄ±nda turistik gezi yapÄ±yor.

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NÃ¼rnberg-Antalya kardeÅŸliÄŸi 25 yaÅŸÄ±nda

KardeÅŸ ÅŸehir iliÅŸkilerinin baÅŸlamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan NÃ¼rnbergâ€™de ikamet eden AntalyalÄ± bir grup vatandaÅŸÄ±mÄ±z, havaalanÄ± yakÄ±nlarÄ±ndaki PÄ±narlÄ± mahallesinde â€˜Site NÃ¼rnbergâ€™i hayata geÃ§irmiÅŸlerdi. YapÄ±lan toplantÄ±da, Daire BaÅŸkanÄ± Christine SchÃ¼ssler, Antalya KoordinatÃ¶rÃ¼ Stefanie Wimmer, RÄ±za Ã–zlek, Susanne Schneehorst ile yÃ¶netim kurulu Ã¼yeleri Hatice Can Schimith, Ä°clal Ä°yidinÃ§ ve Cihan Kente hazÄ±r bulundu.

NÃ¼rnberg-Antalya kardeÅŸliÄŸi 25 yaÅŸÄ±nda
Antalya ile NÃ¼rnberg arasÄ±ndaki kardeÅŸ ÅŸehir anlaÅŸmasÄ± Hasan SubaÅŸÄ± ve Ludwig Scholz tarafÄ±ndan 1997 yÄ±lÄ±nda yapÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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NÃ¼rnberg-Antalya kardeÅŸliÄŸi 25 yaÅŸÄ±nda

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