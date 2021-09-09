Nürnberg Almanya-Türkiye Film Festivali 2022’ye başvurular başladı

26. kez Almanya-Türkiye sinemalarını buluşturacak festival, en seçkin kısa, belgesel ve uzun metrajlı filmlerle iki sanat ve kültür dünyası ile tanınmış sanatçıları bir araya getiriyor. Festivale yönelik başvurular şimdiden başladı. Festival için sinema sanatçılarına ve yapımcılara davet çıkarıldı. Kısa metraj ve uzun metraj filmleri yarışmalarına ve yarışma dışı program bölümlerine film başvurularının son başvuru tarihi ise 15 Kasım 2021 olarak belirlendi.