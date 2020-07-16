Nürnberg 970 yaşında!

16 Temmuz 1050 yılında kurulan Almanya’nın Nürnberg kenti, yıl dönümü nedeniyle kente yapılan kırmızı, pembe, sarı, yeşil ile renklerin tüm tonlarındaki ışıklar Schweinau semtindeki 35 yıllık 295 metre yüksekliğindeki televizyon kulesine yansıdı. Kente gelenlerin ilk gözüne çarpan kule, şimdilerde sessiz. En yüksek tepesinde 360 derece dönen lokantası mahzun, açılmayı bekliyor.