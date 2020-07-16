MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriNürnberg 970 yaşında!
GeriAvrupa Nürnberg 970 yaşında!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
Haber Giriş: 16.07.2020 - 12:59,Son Güncelleme:

Nürnberg 970 yaşında!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nürnberg 970 yaşında!
Abone Olgoogle-news

Nürnberg’in, kuruluşunun 970’inci yılı nedeniyle televizyon kulesi rengarenk ışıklara büründü.

16 Temmuz 1050 yılında kurulan Almanya’nın Nürnberg kenti, yıl dönümü nedeniyle kente yapılan kırmızı, pembe, sarı, yeşil ile renklerin tüm tonlarındaki ışıklar Schweinau semtindeki 35 yıllık 295 metre yüksekliğindeki televizyon kulesine yansıdı. Kente gelenlerin ilk gözüne çarpan kule, şimdilerde sessiz. En yüksek tepesinde 360 derece dönen lokantası mahzun, açılmayı bekliyor.

Nürnberg 970 yaşında

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle