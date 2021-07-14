Nürnberg 15 Temmuz şehidini unutmadı
15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişimi sırasında FETÖ’cülerin şehit ettiği isimlerden biri de Nürnbergli 41 yaşındaki Serhat Önder’di. O gece Ankara’da Genelkurmay Başkanlığı önünden canlı yayın yaparken darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olan Önder, UID Nürnberg’in (Uluslararası Demokratlar Birliği) kurucusuydu.
“DARBE gerçekleşmesin diye uğraşacağız, kendimizi göstereceğiz” diyerek eşi ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne giden Önder’in son sözü ise jet sesleri nedeniyle korkan oğluna “Korkma oğlum” oldu. Bu sırada açılan ateşle hayatını kaybetti. Önder’in babası İsmet Önder, Almanya’da doğup büyüyen oğlunun orada birçok görevde bulunduğunu, daha sonra Türkiye’ye döndüğünü belirtmişti. Önder, Çankırı’nın Şabanözü ilçesi Bakırlı köyünde defnedilmişti.