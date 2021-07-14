Nürnberg 15 Temmuz şehidini unutmadı

“DARBE gerçekleşmesin diye uğraşacağız, kendimizi göstereceğiz” diyerek eşi ve çocuklarını da yanına alıp Genelkurmay Başkanlığı’nın önüne giden Önder’in son sözü ise jet sesleri nedeniyle korkan oğluna “Korkma oğlum” oldu. Bu sırada açılan ateşle hayatını kaybetti. Önder’in babası İsmet Önder, Almanya’da doğup büyüyen oğlunun orada birçok görevde bulunduğunu, daha sonra Türkiye’ye döndüğünü belirtmişti. Önder, Çankırı’nın Şabanözü ilçesi Bakırlı köyünde defnedilmişti.