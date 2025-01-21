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Nuri Şahin’in yerine Löw’ü önerdi!

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#Nuri Şahin#Löw#AVRUPADAN HABERLER
Nuri Şahin’in yerine Löw’ü önerdi
Oluşturulma Tarihi: Ocak 21, 2025 11:57

Eski milli futbolcu ve Borussia Dortmund’un efsanevi oyuncusu Nuri Şahin, Edin Terzić’in ardından göreve gelmesinin üzerinden sadece yedi ay geçmesine rağmen, teknik direktörlük kariyerinde zorlu bir dönemeçle karşı karşıya. Bologna’da oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı, Şahin’in geleceği için kader niteliğinde.

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MEDYADA Nuri Şahin’in yerine kimlerin geleceği yönünde spekülasyonlar bile yapılmaya başlandı. Almanya futbolunun efsane ismi Lothar Matthäus, Sky kanalına verdiği demeçte, Alman milli takımı eski teknik direktör Joachim Löw’ü geçici çözüm olarak önerdi. Matthäus, “Geçici bir süre için Jogi Löw çözüm olabilir, uzun vadeli değil. Ancak Borussia Dortmund’un ne planladığını bilmiyorum. Löw’ün takımın başına geçmesi, Bayern Münih döneminde Franz Beckenbauer’in etkisiyle benzer bir sakinlik getirebilir” dedi. Futbol uzmanı Matthäus, BVB’nin sezon başında Nuri Şahin’den fazla beklentisi olduğunu belirterek şunları ekledi: “Jogi Löw, kulübe dört aylık bir dinginlik kazandırabilir. Bu süre boyunca uzun vadeli bir teknik direktör seçimi üzerinde çalışmak için fırsat oluşur.” Dortmund son maçlarında Leverkusen’e (3-2), Kiel’e (4-2) ve Frankfurt’a (1-0) karşı yenilmişti.

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#Nuri Şahin#Löw#AVRUPADAN HABERLER

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