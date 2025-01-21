Nuri Şahin’in yerine Löw’ü önerdi!

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MEDYADA Nuri Şahin’in yerine kimlerin geleceği yönünde spekülasyonlar bile yapılmaya başlandı. Almanya futbolunun efsane ismi Lothar Matthäus, Sky kanalına verdiği demeçte, Alman milli takımı eski teknik direktör Joachim Löw’ü geçici çözüm olarak önerdi. Matthäus, “Geçici bir süre için Jogi Löw çözüm olabilir, uzun vadeli değil. Ancak Borussia Dortmund’un ne planladığını bilmiyorum. Löw’ün takımın başına geçmesi, Bayern Münih döneminde Franz Beckenbauer’in etkisiyle benzer bir sakinlik getirebilir” dedi. Futbol uzmanı Matthäus, BVB’nin sezon başında Nuri Şahin’den fazla beklentisi olduğunu belirterek şunları ekledi: “Jogi Löw, kulübe dört aylık bir dinginlik kazandırabilir. Bu süre boyunca uzun vadeli bir teknik direktör seçimi üzerinde çalışmak için fırsat oluşur.” Dortmund son maçlarında Leverkusen’e (3-2), Kiel’e (4-2) ve Frankfurt’a (1-0) karşı yenilmişti.