Nuri Şahin’in rakorunu kırdı

BAYERN Münih ile oynanan 30. hafta forma giyen Wirtz, 4-2 sona eren maçta Leverkusen’in ikinci golünü attı. 17 yaşından 34 gün alan Wirtz, böylece Bundesliga’da gol atan en genç futbolcu oldu. Nuri Şahin, Kasım 2005’te Dortmund formasıyla Bundesliga’da ilk golünü attığında 17 yaşından 82 gün almıştı. 15 yıl boyunca da unvanın sahibi olarak bu gururu taşımıştı. 48 gün farkla Nuri Şahin’in elinden rekoru alan Wirtz, bu sezon dört karşılaşmada Leverkusen forması giydi. Leverkusen’in Hollandalı Teknik Direktörü Peter Bosz ise genç futbolcuya övgüler yağdırdı: “Wirtz çok büyük bir yetenek. Hayatındaki en iyi futbolu bugün oynadı. Çok iyi ve zeki bir futbolcu. Böyle bir futbolcuyu insan her zaman Bundesliga’da göremez.”