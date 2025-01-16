Nuri Şahin’in kader maçları

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LİGİN iddialı takımlarından Bayer Leverkusen’e karşı kaybettikten sonra son lig maçında son sıralardaki Kiel’e 4-2 mağlup olan Dortmund’da sinirler iyice gerildi. Derin bir kriz yaşanan takımda ilk fatura Nuri Sahin’e kesilebilir. Son maçtaki yenilgiye rağmen yönetim Nuri Şahin’le yollarını ayırmazken, yarın Frankfurt ve haftaya salı günü Bologna ile yapacağı maçlardaki performanstan sonra kararın değişebileceği iddia ediliyor. Bir anlamda bu iki maç Nuri Şahin için kader niteliğinde olacak.

HANGİ İSİMLER KONUŞULUYOR?

Bild gazetesi, kulislerde Nuri Şahin’in görevden alınması halinde olası yeni isimlerin konuşulduğunu yazdı. İsmi geçen teknik direktörler arasında Manchester United’daki başarısızlığın ardından boşa çıkan Hollandalı Erik ten Hag ile Benfica’nın eski teknik direktörü Roger Schmidt’in olduğu belirtildi. Gazete ayrıca Julian Nagelsmann’ın milli takımda yardımcılığını yapan Sandro Wagner’in isminin de geçtiğini yazdı. Nuri Şahin, son lig maçındaki yenilginin ardından yaptığı açıklamada, “Herkes aynaya bakmalı. Oyuncular, antrenörler, kulüp... Artık birbirimize gerçeği söyleme zamanı” demişti.