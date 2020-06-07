17 yıl 34 günlük olan Wirtz, rekoru 17 yıl 82 günlükken gol atan Nuri Şahin'in elinden aldı

Almanya Bundesliga’nın 30. haftasında Bayer Leverkusen, Bayern Münih’i konuk etti. Konuk ekip 1-0 geriye düştüğü maçta Bayer Leverkusen’i 4-2’lik skorla mağlup etmeyi başardı ve ligin bitimine 4 hafta kala şampiyonluk yolunda büyük bir adım daha attı. Bayer Leverkusen, maçı kaybetmesine rağmen genç oyuncusu Florian Wirtz’in tarihi başarısıyla teselli buldu. Karşılaşmanın 46. dakikasında oyuna giren Wirtz, 89. dakikada attığı golle, Bundesliga tarihinde gol atan en genç oyuncusu oldu. Leverkusen’in Hollandalı Teknik Direktörü Peter Bosz ise genç futbolcuya övgüler yağdırdı: “Wirtz çok büyük bir yetenek. Hayatındaki en iyi futbolu bugün oynadı. Çok iyi ve zeki bir futbolcu. Böyle bir futbolcuyu insan her zaman Bundesliga’da göremez.” 17 yıl 34 günlük olan Wirtz bu rekoru 17 yıl 82 günlükken gol atan Nuri Şahin’in elinden aldı. Nuri Şahin, 26 Kasım 2005 tarihinde Borussia Dortmund formasıyla Nürnberg karşısında bulduğu golle bu rekoru yaklaşık 15 yıldır elinde tutuyordu.

Öte yandan Bayern Münih’in tecrübeli kalecisi Manuel Neuer’in Bundesliga’daki ilk maçına çıktığı gün henüz 3 yaş 106 günlük olan Writz, Bundesliga’daki ilk golünü Neuer’e atmış oldu.