Nuri Şahin’i zor günler bekliyor

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NURİ Şahin, VfL Wolfsburg karşısında Almanya Kupası’ndan elenmenin ardından derin bir hayal kırıklığı yaşadı. 36 yaşındaki Şahin, 1-0’lık mağlubiyet sonrası düzenlenen basın toplantısında, “Burada ne söylemeliyim? Bu can yakmıyor mu dememi mi bekliyorsunuz? Elbette çok can yakıyor” dedi. Uzatmalara giden maçta Danimarkalı futbolcu Jonas Wind, Wolfsburg adına 117. dakikada fileleri havalandırarak Dortmund’u saf dışı bıraktı. Bu sonuç, Borussia Dortmund için son beş resmi maçta dördüncü yenilgi olurken, deplasmanda ise tüm turnuvalarda üst üste beşinci mağlubiyet olarak kayda geçti.

Bu zorlu döneme rağmen Dortmund yönetimi Şahin’in arkasında durdu. Wolfsburg’da konuşan Dortmund Spor Direktörü Sebastian Kehl, “Birlikte duracağız. Bu süreci birlikte atlatacağız” diyerek teknik direktörüne destek verdi. Şahin de kulüp yönetiminden “Yüzde bin destek” gördüğünü belirterek, “Bu yolu birlikte yürüyoruz” dedi. Sakatlıklarla boğuşan takımına herhangi bir eleştiride bulunmayan Şahin, “Çocuklar ellerinden geleni yaptı. Bulunduğumuz durumda, birçok sakatlık ve mental olarak zorlayıcı bir dönemde, çocuklar gerçekten iyi iş çıkardı” ifadelerini kullandı.