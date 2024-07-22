Nuran Filiz’le ‘Ruhun Dengesi’ni bulun!

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‘Ruhun Dengesi’ adlı ikinci kitabı çıkan Nuran Filiz, ‘Profesyonel Yaşam ve Nefes Koçu’ ve ‘Travma Terapi (ROMPC) Danışmanı’ olarak Almanya ve Türkiye’de yılların deneyimine sahip binlerce bireysel seans ve atölye çalışmaları yapıyor. 1970 yılında altı çocuklu bir ailenin çocuğu olarak Niğde’de dünyaya gelen Filiz, “1977 yılında Almanya’ya işçi ailesi olarak göç ettik. İlköğretimi tamamladıktan sonra orta öğretimin beşinci yılında 16 yaşında evlendirildim. İki çocuk annesi olduktan sonra yeniden eğitim hayatına döndüm. Açık Öğretim Ticaret Lisesini bitirdim. Yanı sıra İngilizce ve bilgisayar eğitimi aldım, özel bir şirkette uzun yıllar muhasebe departmanında hizmet ettim. Bunlarla eş zamanlı büyük bir kozmetik firmasının pazarlama bölümünde ve bir firmanın kalite kontrol bölümünde çalıştım. Sonra kendi işimi kurdum. Kişisel gelişimle tanışmam geçirdiğim ağır bir hastalıkla başladı. Bülent Gardiyanoğlu’nun atölye ve kamplarına katılmaya başladıktan bir süre sonra bu alanda hizmet etmeye karar verdim. O zamana kadar yaşadığım her bir olayın bana vermek istediği mesajları olduğunun farkına vardım ve araştırmalarım devam ettikçe kişisel gelişime merakım ve farkındalıklarım gittikçe derinleşti ve arttı. Ardından ICF onaylı profesyonel yaşam koçluğu eğitimi, profesyonel yaşam ve nefes koçluğu eğitimi, travma terapi danışmanlığı eğitimi, NLP (Neuro-linguistic programing), EFT (Emotional Freedom Techniques), Neuro- Format, Çakroloji eğitimi aldım. Bunlarla eş zamanlı birçok eğitim, seminer ve kamplara katıldım. Diksiyon ve etkili konuşma eğitimi aldım. Uzun yıllardır profesyonel yaşam ve nefes koçu, travma terapi danışmanı olarak bireysel seanslar, atölye çalışmaları ve seminerler yapıyorum” diye konuştu.



İkinci kitabı ‘Ruhun Dengesi’nde Nuran Filiz kişisel yolculuğunu paylaşıyor ve bilinçaltımızda biriken engelleri nasıl dönüştüreceğimizi öğrenmemizi sağlıyor. ‘Ruhun Dengesi’ kitabı duygularımızla yüzleşmenin, onları, bastırmak yerine kabul etmenin önemini vurgulayarak ruh, beden ve zihni dengeye getirmenin yolunu açıyor ve dolu dolu faydalı ve pratik egzersizler sunuyor. Eğer duygularınızla yüzleşmek, iç dünyanızda denge sağlamak veya bilinçli bir hayat yaşamak istiyorsanız, ‘Ruhun Dengesi’ tam size göre bir kılavuz niteliğinde.