Münih’te iki Türkiye kökenli aday!

BAVYERA Eyaleti’nde seçimlere birkaç gün kala seçim çalışmaları hızla devam ederken, bölgelerindeki belediye meclis üyelikleri için değişik partilerden yüzlerce Türkiye kökenli aday seçilmek için yarışıyor. Ancak, bunların yanı sıra Bavyera Eyaleti’nin değişik şehir kasabalarında üst düzey yönetici adayları için Türkiye kökenli adaylar da bulunuyor.

ALMANYA’DA İLK KAYMAKAM ADAYI FİLİZ ÇETİN

Münih şehrine bağlı Bad Tölz-Wolfratshausen bölgesinde ilk kez bir Türkiye kökenli bir aday seçimlerde kaymakamlık için SPD’den aday. Bölgesinin 21 yerleşim şehir ve kasabadan oluştuğunu ve 127 bin nüfusunun olduğunu belirten ve 10 yıldır siyasetin içinde olan 43 yaşındaki Filiz Çetin şunları söyledi: “Göçmen kökenli insanlarımız her ulustan olmak üzere çokça var. Ancak seçme ve seçilme gibi yasal haklarını kullanmıyorlar. Dolayısıyla yerel yönetimlerde ne yazık ki yer alamıyor ve haklarımızı savunamıyoruz. Bu nedenle ben özellikle Türk kadınlar için kaymakam adayı olarak örnek olmak istiyorum. Ayrıca insanların yaşam koşullarını nasıl daha iyi yapabilir ve doğamızı nasıl koruyabiliriz bunları hedefliyorum” dedi.

BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OZAN İYİBAŞ CSU’DAN ADAY

Münih şehri yakınlarındaki Freising-Neufahren bölgesinde ise yine bir Türkiye kökenli olan Ozan İyibaş belediye başkanlığı için CSU’dan aday. Freising doğumlu 37 yaşındaki ve 13 yıldan beri siyasetin içinde bulunduğunu belirten Ozan İyibaş, 20 bin 400 nüfuslu yerleşim birimi için belediye başkan adayı. İyibaş, “Daha önce başka partilerden de üyelik ve adaylık teklifi geldi ancak, birkaç gün düşündükten sonra CSU’dan aday olmaya karar verdim. Kendime daha uygun buldum. Annemin bir tavsiyesi var, ‘Geldiğin yeri ve kültürü asla unutma ama yaşadığın topluma da uyum göster her zaman’ diye. Seçilirsem benim 4 ana başlığım var. Ticaret, ulaşım, aile ve daha iyi şartlarda yaşam. Bölgemizde bunlar üzerine yoğunluk vereceğim” dedi.

AfD’NİN ALACAĞI OY ÖNEMLİ

Diğer yandan on üç milyon nüfuslu Bavyera’daki yerel seçim sonuçları ülkedeki siyasi arena için de büyük önem taşıyor. Özellikle eyaletin büyük şehirleri Münih, Nürnberg, Augsburg ve Regensburg’da seçimlerin çekişmeli geçmesi bekleniyor. Aşırı sağcı AfD partisi adaylarının alacağı oy da ülke geneli için önemli. Pazar sabahı saat 08.00’DE başlayacak olan seçim, akşam 18.00’de sona erecek. Resmi olmayan sonuçların aynı gece, resmi kesin sonuçlar ise itiraz sürecinin tamamlanmasından sonra açıklanacak. Yeterli oyu alamayan adaylar arasında yapılacak ikinci tur seçimlerin tarihi ise 29 Mart 2020.

6 SENE DE BİR YAPILIYOR

Bavyera Eyaleti genelinde resmi kayıtlı seçmen sayısı 9.5 milyon. Altı senede bir yapılan yerel secimlerde, kaymakam, belediye başkanı, il ve ilçe belediye meclis üyeleriyle il ve ilçe genel meclis üyeleri belirlenecek. Seçmenler, 71 kaymakam, 25 büyükşehir belediye başkanı, 1909 belediye başkanı, olmak üzere, iki bine yakın belediye ile il ve ilçe genel meclis üyelerini de belirleyecekler. Toplam dört bin seçim bölgesinde, yaklaşık kırk bin adayın mücadele edeceği seçimlerde meclis üyelikleri başta olmak üzere çok sayıda da Türkiye kökenli aday listelerdeki yerlerini aldılar.