Bundesliga’nın en soğukkanlı hakemi

2019’da ‘Almanya’nın En Başarılı Hakemi’ seçilen 41 yaşındaki Aytekin’in antrenman programından maç hazırlıklarına, saha içinde yardımcıları ve Köln’de bulunan VAR ekibiyle iletişimine kadar detaylı hazırlanan programda, Türkiye kökenli hakemin kısa da olsa özel hayatı da ekranlara geldi. Sezon arasında hakemlerin kampından görüntülerin de yer aldığı belgeselde, Deniz Aytekin’in saha içinde futbolcularla diyaloğu da anlatıldı.

OĞLUNUN MAÇINI YÖNETTİ

Aytekin’in, Schalke-Gladbach ve RB Leipzig-Wolfsburg maçlarındaki yönetiminin yanı sıra salon turnuvasında oğlunun maçını yönetirken yapılan çekimler de ilgi çekti. Sahada son derece otoriter bir görüntü sergileyen Aytekin, yöneteceği maçlar öncesi takımların kadrosunda yer alan futbolcuları tek tek incelediği ve sahada kendisini buna göre konumlandırdığı da anlatıldı. Bundesliga’da maç yöneten ilk ve tek Türkiye kökenli hakem olan Aytekin, ülkenin en soğukkanlı hakemi olarak biliniyor.