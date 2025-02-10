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Nüket Taşkın’dan muhteşem konser

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#Almanya#Nüket Taşkın#AVRUPADAN HABERLER
Nüket Taşkın’dan muhteşem konser
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 13:44

Münih’te geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı Nüket Taşkın ve ekibi, ‘Viva La Pop’ konseriyle müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

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BAŞKONSOLOS Süalp Erdoğan’ın da katıldığı konser, Türk Sanat Müziği’nden popa uzanan zengin repertuvarıyla büyük beğeni topladı. Nüket Taşkın ve ekibi sergiledikleri performansla dinleyicilerden tam not aldı. Başkonsolos Erdoğan, konser sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sayın Nüket Taşkın, koro üyeleri ve müzisyenler, gönüllülüğü aşan bir performansla sanatseverlere harika bir akşam yaşattı. Türk toplumunun kültürel hayatına sağladıkları katkı ve başkonsolosluğumuzla yakın iş birliği için kendilerine teşekkür ediyor, sanat yaşamlarında başarılar diliyoruz.” Münih’teki Türk toplumunun yoğun ilgi gösterdiği konser, sanat ve müzik dolu keyifli anlara sahne oldu.

Nüket Taşkın’dan muhteşem konser

Nüket Taşkın’dan muhteşem konser

Nüket Taşkın’dan muhteşem konser

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#Almanya#Nüket Taşkın#AVRUPADAN HABERLER

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