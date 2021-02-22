Nüfus sayımına katılın

NÜFUS sayımı, ülkedeki halklar ve haneler hakkında, yaşları, etnik kökenleri, dini inançları, gelirleri ve sağlık durumları gibi birçok konuda ayrıntıları gözler önüne seriyor. Sayının, ülkede yaşayan Türkiye kökenli ve Kıbrıslı Türklerin gerçek sayısının bilinmesi açısından da önemli. İngiltere ve Galler’de 1801’den bu yana, 1941 yılı hariç her 10 yılda bir nüfus sayımı yapılıyor. 2011’deki sayıma göre o dönem İngiltere ve Galler’de 120 bin 794 Türkiye kökenli ve Kıbrıslı Türk yaşıyordu.

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi (CTCA) ülkedeki Kıbrıslı Türklerin daha doğru bir şekilde sayılabilmesi için bir süredir yetkili makamlar nezdinde çalışma yürütüyor. TÜRK YA DA KIBRISLI TÜRK OLMAK

İngiltere’de kaç Kıbrıslı Türk’ün yaşadığı konusunda birçok tahmin yapıldığını belirten CTCA Genel Başkanı Ertuğrul Mehmet, “Bazıları 100 bin, bazıları yarım milyon diyor. Nüfus sayımına katılmak, toplumun asıl sayısının belirlenmesi açısından çok önemli bir adım. Dolayısıyla 10 yılda bir gelen bu fırsatı değerlendirmek yaşamsal önemde. Sayının belirlenmesiyle Kıbrıs Türk toplumunun ihtiyaç duyduğu yardım ve desteğe dair doğru bir resmin ortaya konulması açısından da sayım önemli. Her Kıbrıslı Türk’ten, birinci, ikinci, üçüncü kuşak ve daha da sonrasından, ‘Herhangi bir diğer etnik grup’ seçeneğine ‘Kıbrıslı Türk’ yazmalarını istiyoruz” diye konuştu.

‘ALEVİLER BİZ DE VARIZ’ DEDİ

Nüfus sayım formunda, katılımcılara din, cinsel yönelim, etnik köken gibi sorular soruluyor, ancak bu soruları yanıtlamak gönüllülük esasına dayalı. Yeni formlarda, ayrı bir Türk seçeneği bulunmuyor, ancak ‘Any other white background’ (Herhangi bir beyaz ırk) seçeneğine gidilip, ‘Türk veya Kıbrıslı Türk’ yazılabiliyor.

Öte yandan, Britanya Alevi Federasyonu (BAF) tarafından yapılan açıklamada, 21 Mart’ta başlayacak olan nüfus sayımı için gelecek olan formlara Alevi inancında olan yurttaşların Alevi olduklarını belirtmelerinin gerektiğinin altı çizildi.