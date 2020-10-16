NTM ve DTI iş birliğiyle ‘Sözsüz İletişim’ atölyesi

NATIONAL THEATER Mannheim ve Alman-Türk İş ve Eğitim Enstitüsü e.V. (DTI) yapacakları ortaklık ile göç ve mülteci deneyimi olan ve bu şehre yeni göç etmiş öğrencilerin dil, sosyal ve kültürel alanlarda desteklenmelerine yönelik projelere odaklanan, uzun vadeli bir iş birliği üzerinde anlaşacaklar. Bu iş birliği kapsamında öncelik ise 2020/21 öğretim yılında Justus von Liebig Okulu’dan, toplamda beş hazırlık ve oryantasyon sınıfından oluşan ve Almanca bilgisi olmayan öğrenciler, dil, iletişim, meslek ve demokratik eğitim alanlarında desteklenecek.

‘ÖZGÜVENLERİNİ GÜÇLENDİRECEK’

NTM Drama Topluluğu üyeleriyle (Schauspielensembles) gerçekleştirilecek olan Workshop’lar ile öğrenciler, dilin ötesinde iletişim kurmanın birçok yolu olduğunu da öğrenecekler. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren NTM Drama yönetmeni Christian Holtzhauer “Bu atölye çalışmaları, onların özgüvenlerini güçlendirecek. NTM’de olası bir staj ve çıraklığa giden yolda onlara yol gösterici olacak” dedi. ‘Kelimeler olmadan iletişim’ projesi, NTM tarafından gerçekleştirilecek Workshop’lar ile öğrencilerin iş görüşmeleri gibi zorlu durumlarda, yüz ifadesi, jest- mimik ve beden dili gibi sözsüz iletişim alanında, pratik alıştırmalar yoluyla, özgüvenlerinin güçlendirmeyi amaçlıyor.

DİKKAT ÇEKİCİ BİR PROJE

DTI Yönetim Kurulu Başkanı ve Kurucusu Mustafa Baklan, projenin önemini kişisel deneyimleriyle de doğrularken, sözlerine şunları ekledi: “İkinci nesil göçmen aileden gelen biri olarak, Alman diline hâkim olmanın ne kadar önemli olduğunu biliyorum. ‘Sözsüz iletişim’ atölye çalışmaları bu bağlamda iletişim becerilerini güçlendirecek ve dile hâkim olmayı destekleyen son derece dikkat çekici bir proje. Her ikisi de, çeşitlilik içinde iyi bir yaşam sürmek için son derece önemli. Önümüzdeki yıl Türk ‘misafir işçi’ işe alım sözleşmesinin 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında bu konunun ne kadar önemli olduğuna bir kez daha dikkat çekmeyi istiyorum”.

JEST-MİMİK VE BEDEN DİLİNİ ÖĞRENECEKLER

DTI’nin girişimiyle hayata geçirilen, Almanca dil desteği kapsamındaki süper öğrenme yöntemi ‘MintiCity’ online dil eğitim projesiyle ‘dijital iletişim’ dersleri Justus-von-Liebig-Schule çoktan başlamıştı. NTM ile gerçekleştirilecek olan projenin analog iletişim aşamasında ise, göç eden öğrencilerin, yeni evlerinde, kendilerini jest–mimik ve beden diliyle ifade etmeyi öğrenecekleri atölye çalışmaları ile desteklenmesi planlanıyor. Yeni gelen öğrencilerin öz güvenlerini artırmalarını sağlayacak bu atölye çalışmalarıyla, gençlerin kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarına değinen, DTI Genel Müdürü ve Proje Direktörü Prof. Dr. Franz Egle “Yabancı dil öğrenme eğitimlerinde, dijital ve analog dil ve iletişim araçlarının, ilk kez, kombine olarak birlikte kullanılması, Mannheim’a yeni göç etmiş çok sayıda öğrenci için, çalışma hayatında ve eğitim sisteminde yollarını daha hızlı ve etkili bir şekilde bulmak için büyük bir fırsat” değerlendirmesinde bulundu.

MİSAFİR İŞÇİ SÖZLEŞMESİNİN 60. YILI

NTM ve DTI, Türkiye’den Almanya’ya işçi gönderilmesine ilişkin iki ülke arasında imzalanan sözleşmenin 60. yılında (30 Ekim 1961 İşe Alım Anlaşması) yapacağı etkinliklere hazırlanıyor. Bugün, Türk göçmen geçmişine sahip insanlar, Almanya’daki en büyük etnik azınlıklardan birini ve Mannheim’daki en büyük topluluğu oluşturuyor. Bu kapsamda, NTM ve DTI, 2021’de 60. yıla özel tiyatro ve film gösterileri planlanıyor. Ortaklaşa yürütülecek olan bu çalışma, DTI’den Mustafa Baklan ve Prof. Dr. Franz Egle ile NTM’den oyuncu direktörü Christian Holtzhauer ve bölüm danışmanı Sophie Kara-Ebner tarafından geliştirilip hayata geçirildi. NTM ve DTI arasındaki bu ortaklığın hedefi ise, bahsi geçen tüm konuların ötesinde uzun vadede, sürdürülebilir bir iş birliği sağlamak.

DİĞER FAALİYETLER

NTM Çeşitlilikten Sorumlu Danışmanı Sophie Kara-Ebner ve DTI Proje Koordinatörü Gülşah Alkaya’ya tarafından, korona salgınının izin verdiği ölçüde, önümüzdeki yıl ortaklaşa yürütülmesi planlan diğer ortak faaliyetler ise şöyle:

* Anayasa’nın 72. doğum günü Mayıs 2021’de için ortak etkinlik

* Misafir Türk işçi alımlarının 60. yılı etkinlikleri kapsamında için, Ekim 2021’de tiyatro gösterisi

* DTI-SCHÜLERPREIS. DTI Okul Ödülleri. ‘Demokraside Çeşitlilik’ (Anayasa, Madde: 3 Eşitlik ilkesi, ayrımcılıkla mücadele, ırkçılıkla mücadele)

* DEMOKRATIE fällt nicht vom HIMMEL. Demokrasi gökyüzünden düşmüyor. Proje, demokrasi eğitimlerinin bir parçası olarak, Mannheim şehrinin yerel aktörleriyle gerçekleştirilmesi planlanan, mini bir video (5/10 dakika-10 bölüm) serisini içeriyor. Bu kapsamda, NTM oyuncularıyla birlikte yaşam hakkı, kişiliğin korunması, kişi özgürlüğü teması gibi, anayasanın bazı maddelerine kapsayan kısa film çekimleri

* Girişimciler Pazar kahvaltısı. Türkiye ve göçmen ekonomisiyle bağlantısı olan kişiler ve girişimcilerle birlikte, 2021 baharında düzenlenecek olan pazar kahvaltısı

* MITMACHEN EHRENSACHE (MME) Katılmak benim için bir onur. Okul, iş ve sosyal yaşama katılımı teşvik eden bir eğitim projesi. MME Gönüllüler Günü etkinliği kapsamında, DTI tarafından koordine edilen yıllık etkinliğe, NTM’nin katılımı

* AZUBIS. Meslek eğitimi, hiç sorun değil! Stajerler için eğitim danışmanlığı. Özellikle göçmenlik geçmişi olan öğrenciler için, bir işveren olarak National Theater Mannheim’daki mesleki eğitim ve bakış açılarının çeşitliliği ile ilgili tavsiyeleri kapsayan danışmanlık.