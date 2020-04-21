NSU’da yazılı gerekçe 93 hafta sonra çıktı

MÜNİH Eyalet Yüksek Mahkemesi, savunma avukatlarına ve savcılara davayı temyiz etmeleri için bir aylık süre tanıdı. Davada yargılanan NSU’nun yaşayan tek üyesi Beate Zschaepe, 11 Temmuz 2018’de ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. NSU’ya yardım ve yataklıktan yargılanan diğer dört sanık da hapis cezaları almıştı. Bir numaralı sanık Zschaepe’nin, çete adına cinayet işleyen Uwe Mundlos ve Uwe Böhnhardt ile 14 yıl boyunca birlikte yaşadığı belirtilen gerekçeli kararda, örgütün gerçekleştirdiği eylemler de yer aldı. Mahkeme, Zschaepe’yi NSU’nun yaptığı cinayetler de dahil tüm eylemlerden suçlu buldu. Kararda, cinayetler işlendiği sırada Zschaepe’nin olay yerinde olduğuna ilişkin delilin bulunmadığı, ancak tüm işlenen suçlardan haberdar olduğu, etkilediği ve kendi tarzına göre yönettiği belirtildi.

NSU davasında yargılanan Ralf Wohlleben, cinayetlerde kullanılan ‘Ceska’ marka silahı temin etmek ve 9 cinayete yardım etmekten 10 yıl hapis cezası almıştı. Silahı NSU çetesine veren ve mahkemede itiraflarda bulunan Carsten S. ise 9 cinayete yardım etmekten üç yıl hapis cezası almıştı. Sanık, silahı teslim ettiği sırada 21 yaşından küçük olması nedeniyle gençlik yasasına göre ceza almıştı. Holger G. örgüte yardımdan üç yıl, Andre E. de aynı gerekçeyle 2 yıl altı ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Zschaepe, hariç diğer sanıkların tümü şimdi serbestçe dolaşıyor.