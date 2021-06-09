NSU kurbanı İsmail Yaşar anıldı

SAYGI duruşuyla başlayan törene Nürnberg Başkonsolosu Serdar Deniz, Din Hizmetleri Ataşesi Fuat Gencebay, DİTİB Kuzey Bavyera Başkanı Hasan Aslan, Nürnberg Metropol Bölgesi Türk Toplumu (TGMN) Başkanı Bülent Bayraktar, Türk İnisiyatif Grubu (TİN) sözcüsü İsmail Akpınar, CHP Kuzey Bavyera Sekreteri Musa Karaçetin ve ilk Türkiye kökenli Polis Karakolu Müdür Yardımcısı Mahir Erginoğlu katıldı. Saygı duruşunun ardından bir konuşma yapan Başkonsolos Deniz, şunları söyledi: Türkiye kökenli Polis Karakolu Müdür Yardımcısı Mahir Erginoğlu ile Başkonsolos Serdar Deniz, olay yerine çiçek bıraktı.

“Bilindiği gibi NSU’nun 2000-2007 yılları arasında işlediği seri cinayetlerin üçü maalesef Nürnberg ve çevresinde gerçekleşti. İsmail Yaşar da bu vahşi ve kör terörün hedef aldığı masum vatandaşlarımızdan biri. 1980’li yılların ortalarından başlayarak ırkçı ve faşist saldırıların hedefi haline gelen vatandaşlarımızın çektiği acılar, 2000’li yıllarda da maalesef hiç hız kesmeden devam etmektedir. En son geçtiğimiz yıl Hanau’da yaşanan saldırı da Avrupa’nın refah düzeyi en yüksek ve medeni ülkeleri arasında gösterilen Almanya’da vatandaşlarımıza yönelik nefret dalgasının son örneğini teşkil etmiştir.” ‘YARIM ASIRDIR ÖTEKİ GİBİ GÖRÜYORLAR’

“Her zaman söylediğimiz gibi, yabancı düşmanlığı, aşırı sağcı ve şiddet yanlısı örgütlerle sadece polisiye önlemlerle mücadele etmek, bataklığı kurutmaksızın sinekleri ortadan kaldırmakla eş anlamlıdır. 1960’lı yılların başlarından itibaren Almanlarla kader birliği ederek, bir yandan kendi ekmeğinin peşinde koşan diğer yandan Alman ekonomisine katkıda bulunan insanlarımızın neredeyse yarım asırdır, ‘öteki’ olarak görülmeye devam edilmesi, tamamen asimile olmaya zorlanması ya da dışlanması, yabancı düşmanlığı ve ırkçılığın bu topraklarda beslenmesi ve kök salması için gerekli can suyunu sağlamaktadır. Bu duygularla, hepinizi sevgiyle selamlıyor, merhum İsmail Yaşar kardeşimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum.” Konuşmanın ardından törene katılanlar dua ederken, Din hizmetleri Ataşesi Fuat Gökçebay Kur’an-ı Kerim okudu.

