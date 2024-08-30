NSU kurbanı Habil Kılıç için anma töreni

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TÖRENİN açılış konuşmasını ve sunuculuğunu üstlenen Gonca Onal, “Bugün burada, Habil Kılıç ve diğer NSU kurbanlarının anısını yaşatmak için toplandık. Bu acı dolu hatıraları unutmamak ve gelecekte benzer trajedilerin yaşanmaması için birlikte kararlılıkla mücadele etmeliyiz” dedi. Münih Türk Konseyi Başkanı Sami Demirel, Habil Kılıç ve diğer NSU kurbanlarının hatıralarını yaşatmanın önemine vurgu yaptı, toplumun bir araya gelmesi ve ırkçılıkla mücadelede kararlılık gösterilmesi gerektiğini belirtti. Ludwig-Maximilians Üniversitesi’nden Prof. Dr. Mehmet Hacısalihoğlu, tarihsel ve toplumsal bağlamda yaşanan olayların önemini anlattı. Hacısalihoğlu, bu tür olayların toplum üzerindeki derin etkilerine dikkati çekti.

‘BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ’

Bavyera Eyalet Hükümeti Uyum Sorumlusu Karl Straub da törende bir konuşma yaptı. Straub, uyumun önemini ve toplumsal barışı koruma konusundaki sorumlulukları vurguladı. Ayrıca, ırkçılıkla mücadelede toplumun her kesiminin birlikte çalışması gerektiğini belirtti. Törene, Türkiye Cumhuriyeti Münih Başkonsolosluğu’ndan Muavin Konsolos Emre Keleş ve Münih Eğitim Ataşesi Dr. Akın Deveci de katıldı. Keleş, Habil Kılıç’ın anısını yaşatmanın ve bu tür acıların bir daha yaşanmaması için birlikte çalışmanın önemini dile getirdi. Tören, katılımcıların Habil Kılıç’ın anısına çelenk bırakması ve yapılan dua ile son buldu. Törene katılanlar, barış, dayanışma ve birlikte yaşama mesajları verdi.