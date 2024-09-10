NSU Kurbanı Enver Şimşek öldürüldüğü yerde anıldı

İlhan BABA / NÜRNBEG
Oluşturulma Tarihi: Eylül 10, 2024 10:42
NSU terör örgütü tarafından 9 Eylül 2000’de Nürnberg’deki Leignitzer Caddesi’nde çiçek sattığı mobil çiçek standındaki aracının içinde başından vurularak öldürülen Enver Şimşek için olayın gerçekleştiği yerde anma töreni düzenlendi.
NÜRNBERG Başkonsolosluğu tarafından düzenlenen ve bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma töreninde konuşan Başkonsolos Fatma Taşan Cebeci şunları söyledi: “NSU
terör örgütü tarafından hunharca katledilen Enver Şimşek
cinayeti, cinayetler serisinin ilk katliamı olarak kayıtlara geçmiştir. NSU kurbanlarından Alman polisi dışında 10 kurbanın 9’u sadece Türk oldukları için biri de Türk’e benzediği için öldürülmüştür. Bu cinayetlerin üçü Nürnberg bölgesinde işlenmiştir. Ailesini geçindirmek için çalışan, Alman ekonomisine katkıda bulunan 3 masum insan Enver Şimşek, Abdurrahim Özüdoğru ve İsmail Yaşar, NSU terör örgütü tarafından Nürnberg’de iş yerlerinde acımasızca katledilmiştir. Sevdiklerini yıllarca ırkçılıktan uzak motiflere indirgenerek soruşturulan bir cinayet dizisine kurban veren aileler bir yandan da resmi makamların ağır suçlamalarına maruz bırakılmış, acılarını yaşamalarına dair izin verilmemiştir. Enver Şimşek’in kızı Semih’a Şimşek ‘Acı Vatan’ adını verdiği kitabında 11 yıl boyunca yaşadıklarını, gönül rahatlığıyla yaşamamıza izin verilmedi diye ifade etmiştir.”
‘TÜRK TOPLUMU KORKUSUZCA YAŞAMALI’
Cebeci konuşmasına şöyle devam etti: “Almanya’daki Türk toplumu Schwandorf, Solingen ve Möln’de yaşanan büyük acıların açtığı yaraları saramamışken NSU terör örgütünün işlediği seri cinayetler toplumda bir kez daha derin korku ve endişeler yaratmıştır. Irkçılık, yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtlığı gibi kirli düşünceler, maalesef her gün daha büyük sorun haline gelmektedir. Bu durum Almanya’da yaşayan vatandaşlarımızı endişe ve tedirginliğe itmektedir. Bizlere düşen görev bilinçli olmak, yaşananların unutulmamasını sağlamak ve kurbanları anmak olmalıdır. Almanya’ya 1960’lı yıllarda misafir işçi olarak gelen Türklerin çocukları ve torunları, artık geleceklerini burada inşa etmekte ve bu ülkenin gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Türk toplumunun Almanya’nın ekonomisine katkıda bulunurken, hayatından endişe duymadan güven ve huzur içinde yaşamayı talep etmeleri en doğal haklarıdır. Bu amaçla Alman yetkililerin Türk toplumunu rahatlatacak adımları atacağına inanıyoruz. Irkçılık temelli eylemlerin tekrarlanmasını engellemek için her zaman hatırlanmaları ve kınanmaları gereklidir. Bu da hepimizin ortak sorumluluğudur. Alman yetkililerin, ırkçı saldırılar konusunda Türk toplumunu rahatlatacak adımları atacağına inanmak istiyoruz ve bunu bekliyoruz. Irkçı ve aşırı sağcı saldırılarda hayatlarını kaybeden gerek vatandaşlarımızı, gerek Alman ve diğer yabancı kökenli insanları rahmet anıyoruz.”
TÖRENDE DUALAR EDİLDİ
Anma töreninde DİTİB Nürnberg Hocası Veli Boyun Kuran tilaveti okurken, Din Hizmetler Ataşesi Necmettin Saydan da dualar etti. Törene, DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği ikinci Başkan Cemil Kimyacıoğlu, DİTİB Fürth Başkanı Refet Avcı, DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Kadınlar Kolu Başkanı Özlem Ödemiş, DİTİB Kuzey Bavyera Eyalet Birliği Veliler Birliği Başkanı Sema Yılmaz ile Nürnberg ve çevresindeki sivil toplum kuruluşlarından üyeler katıldı.