NSU kurbanı Enver Şimşek anılacak
NSU terör örgütü tarafından 9 Eylül 2000 yılında Nürnberg’de düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden çiçekçi Enver Şimşek, ölümünün 20’nci yılında, 9 Eylül 2020 Çaramba günü saat 17.00’de olay yerinde anılacak.
NÜRNBERG’de öldürülen çiçekçi Enver Şimşek, NSU terör grubunun ilk kurbanı olmuştu. Nürnberg şehir idaresi, aile fertleri, Türk Başkonsolosu Serdar Deniz ve sivil toplum ortakları ile birlikte Liegnitzer Strasse’teki olay mahallinde anma töreni saat 17.00’de başlayacak. Bunu takiben saat 18.30’da, Nazi Partisi Miting Alanı Dokümantasyon Merkezi’nde bir film gösterilecek ve konuşmalar yapılacak.
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