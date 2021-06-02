NSU kurbanı Dönerci İsmail Yaşar 9 Haziran’da anılacak

BİLİNDİĞİ gibi, NSU, 8’i Türk, biri Yunan ve biri de Alman polisi olmak üzere 10 kişiyi katletmişti. NSU’nun ilk kurbanı 9 Eylül 2000 yılında Nürnberg’de çiçekçi Enver Şimşek olmuştu. NSU’nun Nürnberg’deki ikinci cinayetinde ise, 13 Haziran tarihinde Terzi Abdurrahim Özdoğru hayatını kaybetmişti. İsmail Yaşar, dönerci dükkânının karışında bulunan okul öğrencileri tarafından çok sevilen biriydi. Yaşar, parası olmayan öğrencilere çoğu zaman bedava döner vererek, hem onların hem de semt sakinlerinin gönlünü kazanmıştı.