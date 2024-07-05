‘NSU Dokümantasyon Merkezi’, Nürnberg’de olmalı

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“BİR yandan NSU’nun zalimce eylemlerinin çoğunun arka planı hâlâ belirsizliğini koruyor, diğer yandan aşırı sağcı güçlerin yükselişi, bu tür eylemlerin tamamen ortadan kaldırılmadığı bir siyasi iklime doğru ilerlediğimiz anlamına geliyor. Federal hükümet, NSU kurbanları için bir anma yeri oluşturmak amacıyla Nasyonal Sosyalist Yeraltı’nın suçlarına ilişkin bir belgeleme merkezi kurmak istiyor. NSU’nun bir dizi cinayetini ve devletin NSU kompleksini soruşturmadaki başarısızlığını eleştirel bir biçimde incelemek ve kurban yakınlarının anma törenlerine layık bir mekân yaratmak amaçlanıyor. Yerle ilgili kararın bu yıl verilmesi gerekiyor. Berlin, Münih ve Köln’ün yanı sıra Nürnberg’in de dokümantasyon merkezi için olası bir yer olması tartışılıyor.”

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‘ŞEHRİMİZ ÇOK ACI ÇEKTİ’

“Bir Nürnbergli ve Bavyera’daki ikinci NSU soruşturma komitesinin bir üyesi olarak, şehrimizin NSU teröründen ne kadar acı çektiğini çok iyi biliyorum. Nürnberg, teröristlerin gerçekleştirdiği üç cinayete ve patlayıcılı saldırıya sahne oldu, örgüt için merkezi bir dayanak noktasıydı. Bu nedenle NSU Dokümantasyon Merkezi için en uygun yerin Nürnberg olacağı kanaatindeyim. Ayrıca eski Nazi partisi miting alanları için dokümantasyon merkezi ve ‘Nürnberg Duruşmaları Anıtı’ da dahil olmak üzere merkezi anma mekânlarının tasarlanması konusunda da uzun yıllara dayanan deneyime sahibiz.”

‘FAESER’E MEKTUP YAZDIM’

“Bu nedenle dokümantasyon merkezinin Nürnberg’e getirilmesini savunuyorum. Birkaç ay önce Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser’e Nürnberg lokasyonunu destekleyen bir mektup yazdım. 18 Haziran’daki genel kurul tartışmasında NSU Dokümantasyon Merkezi’nin neden Nürnberg’e ait olduğunu açıkça ortaya koydum. Nürnberg’de merkezi bir anma merkezi kurularak NSU teröristlerinin işlediği korkunç cinayetlerin asla unutulmaması için yerel anma kültürü daha da güçlendirilecek. Bu yüzden Nürnberg’in lokasyonu için mücadele etmeye devam edeceğim.”