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NSU araştırması: Bilimsel çalışma için ihale verildi

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#NSU Araştırması#HAMBURG#Nasyonal Sosyalist Yeraltı
NSU araştırması: Bilimsel çalışma için ihale verildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 29, 2024 11:29

Terör örgütü NSU tarafından 27 Haziran 2001 tarihinde öldürülen Süleyman Taşköprü cinayetiyle ilgili bilimsel bir araştırma yapılacak.

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HAMBURG Parlamentosu terör örgütü ‘Nasyonal Sosyalist Yeraltı’ (NSU) tarafından Hamburg’da işlenen Süleyman Taşköprü cinayetiyle ilgili yaşanan olaylar ve soruşturma sürecinin incelenmesi için görevlendirme yaptı. Hamburg Parlamentosunda hükümet ortaklarının girişimiyle gündeme getirilen ve Nisan 2023’te geniş bir mutabakatla kararlaştırılan projenin sorumluluğu Hamburg Eyalet Parlamentosu Başkanı Carola Veit’te olacak. Kendisine SPD, Yeşiller, CDU ve Sol Parti temsilcilerinden oluşan danışma kurulu eşlik edecek. Son derece titiz bir çalışmayla yürütülen ihale süreci sonunda Bochum Ruhr Üniversitesinin sunduğu konsept, danışma kurulu tarafından beğenilerek, açılan açık ihaleyi oy birliğiyle kazandı. Projenin hayata geçebilmesi için Eyalet Parlamentosuna sunulan bir önergeyle senatodan 900 bin Euro’luk proje giderlerini üstlenmesi talep edildi.

NSU araştırması: Bilimsel çalışma için ihale verildi


 

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#NSU Araştırması#HAMBURG#Nasyonal Sosyalist Yeraltı

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