‘NSU 2.0’la Federal Savcılık ilgilensin’

TEHDİT mektubu gönderilen isimler arasında yer alan Sol Parti Federal Meclis milletvekili Martina Renner de, “Ülke genelinde yapılacak bir soruşturmayı federal savcı yürütmeli, başkası değil. Bana göre Berlin ve Hessen polis teşkilatları ile Federal Kriminal Dairesi polisleri arasında iletişim sorunu var” sözleriyle polisin iş birliği içinde çalışmadığına dikkati çekti. Almanya’da savcılar farklı çevrelerden ve altında farklı imzaların bulunduğu çok sayıdaki tehdit mektuplarıyla ilgili soruşturmalar yürütüyor. Süren soruşturmalar arasında ‘NSU 2.0’ imzalı mektuplar da bulunuyor.

