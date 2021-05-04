‘NSU 2.0’ imzalı tehdit mektubularının zanlısı yakalandı

İLK kez 2018 yılında gönderilmeye başlanan tehdit mektupları Alman kamuoyunda büyük yankı uyandırmıştı. Özellikle tehdit mektupları yazan zanlının, sadece polisin bileceği adres bilgilerine sahip olması polis içinde aşırı sağcı yapılanmayı da gündeme getirmişti. Frankfurt Başsavcılığı Berlin’de pazartesi günü evinde gözaltına alınan 53 yaşındaki zanlının daha önce de işlediği aşırı sağ içerikli suçlar nedeniyle yargılandığı ve mahkûm edildiğini duyurdu. Zanlının evinde yapılan aramada çok sayıda dijital elektronik alete ve bilgisayara el konuldu. Zanlı hakkında tehdit, halkı kışkırtma, yasak olan sembolleri bulundurma gibi suçlamalar da bulunuluyor.

133 AŞIRI SAĞ İÇERİKLİ TEHDİT MEKTUBU

Mart ayında konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Hessen Eyaleti İçişleri Bakanlığı 133 aşırı sağ içerikli tehdit mektuplarının gönderildiğini açıklamıştı. Bunlardan 115 tehdit mektubunun NSU 2.0 imzalı olduğu 18’inin ise onu taklit eden tehdit mektupları olduğu açıklanmıştı. NSU 2.0 imzalı 115 tehdit mektubu ise Almanya’daki 9 eyaletin yanı sıra Avusturya’ya gönderildi. Toplam 32 kişiye ve 60 organizasyona gönderilen ölüm tehdit mektupları çoğunlukla elektronik posta, cep telefonu mesajı ile gönderildi.