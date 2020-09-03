NSU 2.0 imzalı tehdit mektubu almıştı, Sol Parti için konuşuluyor

KULİSLERDE öne çıkan isimlerden biri 2014 yılından beri parti genel başkan yardımcılığı görevi yürüten Janine Wissler. Hessen Eyalet Meclis Grup Başkanı da olan Wissler’in ekim ayında eş genel başkanlardan biri olması bekleniliyor. Aldığı NSU 2.0 imzalı tehdit mektubuyla geçtiğimiz aylarda sık sık basında konuşulan Wissler, altı yıllık genel başkan yardımcılığı görevi yaptığı için parti içinde tecrübeli ve dengeleri koruyan isim olarak biliniyor. Partinin eş genel başkanlarından birinin kadın olma zorunluluğu da Wissler’in şansını artırıyor.

KIRAN KIRANA REKABET

Ancak Wissler’e Thüringen’den rakip çıkması da bekleniyor. Thüringen Eyalet Meclis Grup Başkanı Susanne Hennig Wellsow da aday olacak isimler arasında gösteriliyor. Hennig Wellsow, Thüringen Eyalet Meclis seçimlerinden sonra şubat ayında Meclis’te yapılan ve büyük tartışmalara yol açan başbakanlık oylamasında aldığı kararlı tavırla kendisini göstermişti. İki ismin de parti içinde ciddi desteğe sahip olduğu biliniyor. İki eyalet milletvekilinin aday olması durumunda aralarında kıran kırana bir yarışın rekabetin yaşanacağı tahmin ediliyor. Sol Parti 31 Ekim ve 1 Kasım tarihlerinde kongresini toplayacak. Eş genel başkanlık seçimi 31 Ekim’de yapılacak.