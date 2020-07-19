‘NSU 2.0’ imzalı ırçkı mektup bu kez İçişleri Bakanı’na gitti

WELT am Sonntag gazetesinde yer alan habere göre ‘NSU 2.0’ imzalı ırkçı mektup İçişleri Bakanı Peter Betuh’a da gönderildi. Welt am Soontag gazetesi kendi muhabirleri Deniz Yücel’in de aynı imzalı mektubu aldığını yazdı. Hessen Emniyet Teşkilatı içindeki polis bilgisayarında NSU 2.0 imzalı ölüm tehditleri üzerine soruşturmadan aylardır sonuç çıkmaması üzerine baskılar sonucu Hessen Emniyet Müdürü Udo Münch istifa etmişti. İçişleri Bakanı Beuth’un da istifası bekleniyordu. Son olarak komedyen ‘Jilet Ayşe’ sahne isimli İdil Baydar, Sol Parti Hessen Eyalet Meclis Grup Başkanı milletvekili Janine Wissler, Sol Parti Federal Meclis milletvekilleri Evrim Sommer ve Martina Renner ile Sol Parti Berlin Eyalet Meclis milletvekili Anne Helm’in de tehdit mektupları gönderilmişti.