NRV’de pazar günü yerel seçim var

FEDERAL seçimlerin aksine yerel seçimlerde 16 yaşını dolduran herkes oy kullanabiliyor. Yerel seçimlerde Alman vatandaşı olmayan Avrupa Birliği (AB) üye ülke vatandaşlarının da seçme ve seçilme hakkı bulunuyor. Sandıklara oy atma işlemi Saat 08.00’de başlayacak. Sandıkların kapandığı Saat 18.00’e kadar oy verme işlemi sürecek. Mektupla oy kullanma ise daha önce başladı. Mektupla oy kullanmak isteyenler de pazar akşamı saat 18.00’e kadar oylarını verebilecek. Seçmenlerin oy kullanma sırasında seçim salonlarında maske takma zorunluluğu bulunmuyor.





ÇOK SAYIDA TÜRKİYE KÖKENLİ ADAY VAR

Seçimlerde özellikle il ve ilçe belediye meclislerine çok sayıda Türkiye kökenli aday çıktı. Adaylar listelerde bulundukları sıra itibarıyla Meclis’e girebilme şansına da sahip. Sol Parti ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) listelerinde çok sayıda Türkiye kökenli adayların isimleri yer alıyor. İl ve ilçe belediye başkanlıklarına aday olan Türkiye kökenlilere ise seçimi kazanma şansı pek tanınmıyor.





30 BİN TÜRKİYE KÖKENLİ SEÇMEN

Partiler Türkiye kökenli seçmenlerin oylarını da gözönünde bulundurarak hazırladıkları listelerle seçime giriyor. Türkiye kökenli seçmenin yoğun yaşadığı Duisburg kentinde Türkiye kökenli aday patlaması yaşanıyor. Ülkenin en büyük dört partisinin listelerinden il belediye meclisine seçilebilmek için Türkiye kökenli 16 aday yarışıyor. Sosyal Demokrat Parti (SPD) Duisburg il belediye meclisi için 5, Hıristiyan Demokrat Birlik (CDU) 2, Sol Parti 7 ve Yeşiller de 2 Türkiye kökenli adayla seçmen karşısına çıkıyor. Benzer durum Köln kenti için de geçerli. Öte yandan Duisburg’da çok sayıda Türkiye kökenlilerin kurduğu gruplar da belediye meclisi için aday çıkardı. Sayıları sekizi bulan gruplar kentte yaşayan yaklaşık 30 bin Türkiye kökenli seçmenin oyunu alarak Duisburg Belediye Meclisi’ne adaylar sokmak için yarışıyor.