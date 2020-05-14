Novi Pazar'da koronavirüs şoku!
Koronavirüs sebebiyle liglere verilen aralardan sonra futbol müsabakaları, Mayıs sonundan itibaren başlayacak. Takımların ligin kalan kısmına hazırlanması için bir araya gelmesiyle spor dünyasında da koronavirüs vakaları arttı. Son olarak Sırbistan ekibi Novi Pazar'da 6 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
Koronavirüs (Covid-19) salgını, futbol camiasında yayılmaya devam ediyor. Son olarak Sırbistan 2. Lig takımlarından Novi Pazar'dan kötü haber geldi.Kulübün genel sekreteri Fikret Medjedovic yaptığı açıklamada, 6 futbolcuda Koronavirüse rastlandığını duyurdu. Oyuncuların karantinaya alındığı da bildirildi. Medjedovic, "Bu şartlarda lige hazırlanmak için antrenman yapmak bizim için oldukça zor" ifadelerini kullandı.
Sırbistan'da birinci ve ikinci lig, Koronavirüs nedeniyle lige verilen ara sonrası alınan karar gereği 30 Mayıs'ta yeniden başlayacak.
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