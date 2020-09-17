MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriNovartis’in tesislerini BioNTech satın alıyor
GeriAvrupa Novartis’in tesislerini BioNTech satın alıyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Avrupa
AA / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 17.09.2020 - 13:07 | Son Güncelleme:

Novartis’in tesislerini BioNTech satın alıyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Novartis’in tesislerini BioNTech satın alıyor
Abone Olgoogle-news

Türk bilim insanı Prof. Uğur Şahin’in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji şirketi BioNTech, merkezi İsviçre’de bulunan ilaç şirketi Novartis’in Almanya’nın Marburg kentindeki üretim tesislerini satın almak için anlaşma imzaladığını duyurdu.

Almanya’nın Mainz kentinde faaliyet gösteren BioNTech’ten yapılan açıklamada, Marburg’daki ilaç üretim tesisinin satın alınması için Novartis ile anlaşma yapıldığı belirtildi. Anlaşmanın finansal detaylarına ilişkin bilginin yer almadığı açıklamada, BioNTech’in ilaç üretim tesisindeki 300 çalışanı da devralacağı kaydedildi. Novartis’ten satın alınan 116 yıllık ilaç üretim tesisinin, BioNTech’in Almanya’daki üçüncü üretim tesisi olacağı bildirildi. Açıklamada, BioNTech’in üzerinde çalıştığı ‘BNT162b1’ adlı Kovid-19 aşı adayı için yıllık 750 milyon doz üretim kapasitesine sahip olduğu vurgulandı. Satın almanın, gerekli izinlerin alınmasının ardından bu yılın son çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle