Notting Hill Karnavalı’nda 1 milyonu aşkın kişi buluştu

Halil YETKİNLİOĞLU / LONDRA
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 09:47
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Dünyanın en büyük sokak karnavallarından birisi olan Notting Hill Karnavalı 25-26 Ağustos tarihlerinde İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlendi.
LONDRA’nın batısındaki Notting Hill semtindeki geleneksel karnavalda bu yıl 1 milyonu aşkın kişi bir araya geldi. Festivalin en coşkulu ve kalabalık günü, aynı zamanda resmi tatil olan 26 Ağustos Pazartesi günü yaşandı. Karnavalın en çok ilgi toplayan bölümü olan yürüyüş kortejinde, rengarenk görüntüler oluştu. Karayip kültürünü temsil eden müzik, danslar ve renkli kostümler, karnaval ruhunu Londra sokaklarına taşıdı. Geçit töreni boyunca 30’dan fazla noktada müzik yayını yapılan platformlar kuruldu. Burada tekno, samba, reggae ve birçok müzik türü, DJ’ler tarafından katılımcılara sunuldu.
7 BİNİ AŞKIN POLİS GÖREV YAPTI
Karnavala katılan dans grupları ve müzik toplulukları, aylardır süren hazırlıklarını performansa çevirerek karnavala katılan yüz binlerce kişiyi eğlendirdi. Kültürel bir kutlama niteliği taşıyan karnavalda, çeşitli göçmen toplulukların sokak lezzetleri de yüzlerce yemek
standında meraklılarıyla buluştu. Öte yandan karnavala katılan 1 milyonu aşkın kişinin güvenliğini sağlamak üzere yoğun polis önlemleri alınması da dikkat çekti. Londra Polis Teşkilatı (Metropolitan Polisi
), yaptığı açıklamada, karnaval kapsamında 7 bini aşkın polisin görev yaptığını duyurdu. Polis teşkilatının açıklamasına göre, karnavalın ilk günü olan 25 Ağustos Pazar günü farklı saldırılarda üç kişi bıçaklandı. Bu kişilerden 32 yaşında bir kadının hayati tehlikesi bulunuyor. Festivalin son günü olan pazartesi de bir kişinin bıçaklı saldırıya uğradığı, ancak hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavi altına alındığı kaydedildi. Polise karnaval süresince daha geniş bir arama ve inceleme hakkı veren ek yetkiler sağlandı.
POLİS ÖLÜMCÜL SALDIRIDAN KIL PAYI KUTULDU
Londra Polis Teşkilatı, 100’ü aşkın kişinin gözaltına alındığını, 15 polis memurunun saldırıya uğradığını açıkladı. Karnavalın güvenliğinden sorumlu polis komiserlerinden Ade Adelekan, her yıl karnaval sırasında benzeri suçlar işlendiğini, polisin ölümcül saldırılardan kıl payı kurtulduğunu kaydetti. Polis teşkilatı sözcüsü Charmain Brenyah ise kendisinin de tarihi karnavalın gerçekleştiği bölgeye yakın bir yerde büyüdüğünü, karnavalı “Müzik, kostümler ve muhteşem bir ortamla hatırladığını” söyledi. Brenyah, “Maalesef küçük bir azınlık, bu karnavalı suç işlemek için fırsat olarak görüyor” dedi. Polis kayıtlarına göre geçtiğimiz iki yılın Notting Hill karnavallarında bir kişi öldürüldü, 14 kişi bıçaklandı ve 125 polis saldırıya uğradı. Son iki yılda yaklaşık 500 kişi gözaltına alındı. Polis teşkilatının açıklamasında, “Karnavala katılanların yoğun polis varlığıyla karşılaşmasının nedeni de bu” ifadeleri yer aldı.
YÜZ BİNLERCE KİŞİ BULUŞTUNotting Hill Karnavalı
, dünyadaki en eski sokak kutlamalarından birisi. Karayip ülkelerinden gelen göçmen toplulukların ırkçılığa karşı bir kültürel etkinliği olarak ilk kez 1966’da Londra’da başlayan karnaval, her yıl yüz binlerce kişinin katıldığı bir kutlama ve eğlence geleneğine dönüştü. Ağustos ayındaki resmî tatile denk gelen karnavalın ilk günü geleneksel olarak “Aile günü” olarak tanımlanıyor ve gösterişli giysileriyle karnavala katılan çeşitli gruplar geçit yapıyorlar. İkinci gün ise yetişkinlere uygun yürüyüş kortejlerinde yüz binlerce kişi buluşuyor.