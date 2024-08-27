Notting Hill Karnavalı’nda 1 milyonu aşkın kişi buluştu

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LONDRA’nın batısındaki Notting Hill semtindeki geleneksel karnavalda bu yıl 1 milyonu aşkın kişi bir araya geldi. Festivalin en coşkulu ve kalabalık günü, aynı zamanda resmi tatil olan 26 Ağustos Pazartesi günü yaşandı. Karnavalın en çok ilgi toplayan bölümü olan yürüyüş kortejinde, rengarenk görüntüler oluştu. Karayip kültürünü temsil eden müzik, danslar ve renkli kostümler, karnaval ruhunu Londra sokaklarına taşıdı. Geçit töreni boyunca 30’dan fazla noktada müzik yayını yapılan platformlar kuruldu. Burada tekno, samba, reggae ve birçok müzik türü, DJ’ler tarafından katılımcılara sunuldu.