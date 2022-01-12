‘Nötr iklim’ hedefi, kiraları artırabilir

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HABECK’in özellikle ev sahiplerini de sorumluluk altına alacak bazı önerilerinin ise ev kiralarının artışına neden olacağı ifade edildi. Alman Kiracıları Koruma Birliği Başkanı Lukas Siebenkötten, özellikle bu alanda ciddi konut sorununun olduğuna dikkati çekerek, “Bakan Habeck’in iklim planı, sosyal bakımdan dengelenmediği sürece kiracılar için masrafların artması anlamına geliyor” dedi. Ev sahiplerinin, evlerini enerji korumaya yönelik yenilemeleri durumunda masrafları kiracılara yansıtacaklarını kaydeden Siebenkötten, ancak enerji dönüşümünün de önemli ve gerekli olduğunu vurguladı. Birlik Başkanı, “Bu nedenle enerji dönüşümüne yönelik yapılacak tadilatlara verilen devlet desteği artırılmalı. Ayrıca ısınma ve enerji fiyatları tadilattan dolayı artmamalı. Ancak bu şekilde kira artışının önüne geçilebilir” dedi.

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ÇOK MALİYETLİ

Robert Habeck’in tanıttığı ‘nötr iklim’ tedbirleri kapsamında müsait olan bütün evlerin çatısına elektrik üreten güneş enerjisi sistemi kurulması öngörülüyor. Alman Gayrimenkulcüler Birliği ise yeni binaların çatılarına güneş enerjisi panellerinin enstalasyonunun çok pahalı olduğunu ve bunun inşa maliyetlerini ciddi oranda artıracağını açıkladı. Güneş enerjisi panellerinin uzun vadede kiracıların yararına olacağı belirtildi. Öte yandan bürokratik engellerin çok yüksek olduğuna da dikkat çekildi.