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Norveç’te trafo sabotajı: Tonlarca yağ sızdı

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#Norveç#Trafo#AVRUPADAN HABERLER
Norveç’te trafo sabotajı: Tonlarca yağ sızdı
Oluşturulma Tarihi: Mart 17, 2025 17:38

Norveç’in başkenti Oslo yakınlarındaki kullanılmayan bir trafo istasyonuna yapılan sabotaj sonucunda tonlarca transformatör yağının sızdığı duyuruldu.

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Norveç’te yayın yapan NRK Televizyonunun haberine göre, Oslo yakınlarındaki kullanılmayan bir trafo istasyonunda yağ sızıntısı meydana geldi. Olay yerine giden ekipler, trafo etrafındaki çitlerin kesildiğini ve trafonun kapağının gevşetildiğini tespit etti. Sızıntının büyük bölümünün kontrol altına alındığını belirten ekipler, bir miktar yağın Sandvikselva Nehri’ne aktığını ifade etti. 50 ila 60 ton transformatör yağının aktığını kaydeden ekipler, sızıntıyı durdurmak için çalışmalarını sürdürüyor.

 

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#Norveç#Trafo#AVRUPADAN HABERLER

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