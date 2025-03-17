Norveç’te trafo sabotajı: Tonlarca yağ sızdı

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Norveç’te yayın yapan NRK Televizyonunun haberine göre, Oslo yakınlarındaki kullanılmayan bir trafo istasyonunda yağ sızıntısı meydana geldi. Olay yerine giden ekipler, trafo etrafındaki çitlerin kesildiğini ve trafonun kapağının gevşetildiğini tespit etti. Sızıntının büyük bölümünün kontrol altına alındığını belirten ekipler, bir miktar yağın Sandvikselva Nehri’ne aktığını ifade etti. 50 ila 60 ton transformatör yağının aktığını kaydeden ekipler, sızıntıyı durdurmak için çalışmalarını sürdürüyor.