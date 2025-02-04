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Norveç Maliye Bakanı oluyor

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#AVRUPADAN HABER#Jens Stoltenberg#Jonas Gahr Store
Norveç Maliye Bakanı oluyor
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2025 13:09

Norveç, ABD ile ticaret savaşının içine çekilmekten endişe duyarken, eski NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’ın ülkenin yeni maliye bakanı olacağı bildirildi.

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Financial Times’ın haberine göre, Stoltenberg, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store’nın kabine değişikliği kararının bir parçası olarak Norveç’in yeni Maliye Bakanı olacak. Norveç, ABD ile Avrupa Birliği arasında muhtemel ticaret savaşına dahil olmaktan endişe duyarken, Stoltenberg, ABD Başkanı Donald Trump ile iyi ilişkileri ve Rusya-Ukrayna savaşının 2022’de başlamasının ardından İsveç ve Finlandiya’yı NATO’ya kabul etmesiyle tanınıyordu.
Norveç’teki koalisyon hükümeti, enerji piyasasına yönelik AB düzenlemelerinin uygulanması konusundaki anlaşmazlık nedeniyle geçen hafta dağılmıştı. Münih Güvenlik Konferansı da 8 Ekim 2024’te Stoltenberg’in konferansın başkanı olarak Christoph Heusgen’in yerine geçeceğini duyurmuştu. 2014-2024 döneminde NATO Genel Sekreteri olarak görev yapan Stoltenberg, 1 Ekim 2024’te görevini eski Hollanda Başbakanı Mark Rutte’ye devretmişti. Stoltenberg, Norveç hükümetinde 10 yıllık başbakanlık görevinin yanı sıra Enerji, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı gibi önemli görevlerde bulunmuştu.

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#AVRUPADAN HABER#Jens Stoltenberg#Jonas Gahr Store

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