‘Normale dönmek için üç yıla ihtiyaç var’

ALMANYA’da Kovid-19 salgının başlamasından bu yana 640 bin kişi işsisiz kaldı. Ülkede toplam işsiz sayısı ise haziran ayı sonu itibarıyla 2 milyon 850 bin. Yeni işsizlerin olabileceğine dikkati çeken Scheele, şunları söyledi: “Ağustos ayı sonuna kadar işsizlik rakamlarının 3 milyonun altında kalacağını tahmin ediyorum. Büyük bir işsizlik dalgası beklemiyoruz. İşsizlik rakamlarının yükselmesinin nedeni strüktürel veya konjonktürel değil, temel sebep salgın. Belli alanlarda ciddi iş gücü sıkıntısı yaşanıyor. Ancak yurt dışından getirilecek iş gücü ile bu sorun çözülebilir. Örneğin hasta bakımı alanında ihtiyaç duyulan kalifiye elamanı ancak yurt dışından getirerek giderebiliriz.”

Yurt dışından yılda ortalama 40 bin kadar iş gücü alındığını belirten Scheele, bu rakamın yetersiz olduğunu ve hızla değişmesi gerektiğini kaydetti.