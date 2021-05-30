Normal hayata dönüş: Demli çay sohbetleri başladı

MÜNİH’te vatandaşlar 250 kişiye kadar kapasiteli salonlara önceden rezervasyon yapma şartıyla test olmaya gerek duyulmadan girebilecek. Açık havadaki yüzme havuzları ile spor salonları da teste ihtiyaç duyulmadan kullanılabilecek, alışveriş dükkân ve mağazaları kontrollü şekilde müşteri kabul edecek. Almanya genelinde ise insidans değerinin 35.2’ye düştüğü, birçok bölgede kısıtlamaların büyük ölçüde hafifletileceği bildiriliyor.



ÇAY SOHBETLERİ BAŞLADI

Uzun zamandır kapalı olan Trabzon-Karadeniz Kültür ve Dayanışma Derneği’nin lokaline gelen vatandaşlar, normal yaşama dönmenin heyacanını yaşadı, demli çay eşliğinde sohbet etti. Pandemi süreciyle ilgili düşüncelerini anlattı. Derneğin kurucu üyelerinden 67 yaşındaki Ali Uçar, “İnşallah bu stresli dönem en kısa zamanda tamamen sona erer. Çok zor günler geçirdik. Şimdi aşılarımızı olup memlekete tatile gitmeyi bekliyoruz. Derneğin açılması iyi oldu, uzun zamandır görüşemediğimiz arkadaşlarımızla avluda oturup hasret gideriyoruz dedi.

‘HÜKÜMET YARDIMDA BULUNMADI’

Dernek görevlisi 58 yaşındaki Muhammet Şafak, “Bir yıldır hükümet bize 5 kuruş yardımda bulunmadı. Lokalin kirasını zorla ucu ucuna ödedik. Dernek statüsünde olanlar yardımlardan yararlanamıyor. Çevrede her yer kapalıydı, sadece uzaktaki yerlere yemek servisiyle ne kadar olacak. Şimdi yavaş yavaş canlanma var. İnsanlar her şeyi özledi, bir araya gelip iki kelime laf etmeyi, nasılsın demeyi özledi” diye konuştu.

‘HANIM EVDEN KOVMAYA BAŞLAMIŞTI’

55 yaşındaki Eşref Özer “Hanım artık beni evden kovmaya başlamıştı, ‘senin dernek ne oldu’ diye iki de bir soruyordu. Bahçelerin açılması iyi oldu, gelip burada sohbet muhabbet ediyoruz, bundan sonra ne olur, onları konuşuyuruz, dertlerimizi anlatıyoruz, o bile yeter” ifadesini kullandı.

‘MEMLEKET HASRETİ AĞIR BASTI’

50 yaşındaki Nurettin Eker ise “Pandemi sürecini iş ve ev arasında mekik dokuyarak geçirdik, sosyal hayat sıfıra inmişti. İş dışında bütün zaman evde geçti. Buraların tam değil ama biraz olsun açılması çok iyi oldu. İhtiyacımız var. Memleket hasreti de ağır basmaya başladı. Ağustosu bekliyoruz” dedi.