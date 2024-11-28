Noel pazarlarına güvenlik uyarısı

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ALMANYA İç İstihbarat Teşkilatı, Noel pazarlarını “Batı kültürünün ve yaşam tarzının bir sembolü” olarak tanımlayarak, bu tür etkinliklerin radikal terör örgütleri için ideolojik bir hedef oluşturabileceğini açıkladı. Özellikle DEAŞ gibi terör gruplarının Almanya’yı potansiyel saldırı hedefi olarak gördüğü belirtiliyor. İçişleri Bakanı Faeser, Noel pazarlarında sıkı güvenlik önlemleri alındığını duyurdu. Bunlar arasında genişletilmiş bıçak taşıma yasağı da yer alıyor. Faeser, “Yasaklara uymayanlar 10 bin Euro’ya kadar para cezası alabilir. Sustalı bıçak taşıyanlar ise üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir” dedi.

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Federal İçişleri Bakanı Nancy Faeser

‘SOYUT OLARAK YÜKSEK’

Federal Kriminal Polis Teşkilatı (BKA), geçtiğimiz günlerde yayımladığı bir raporda, Noel pazarları ve diğer dini etkinliklere yönelik tehdit seviyesini ‘soyut olarak yüksek’ değerlendirdi. Bild gazetesine sızdırılan rapora göre, DEAŞ’ın Horasan kolunun (ISPK) saldırı çağrılarının, potansiyel saldırganları daha fazla radikalleştirebileceği ifade edildi. BKA, sadece Noel pazarlarının değil, kiliselerdeki dini ayinlerin ve alışveriş caddelerinin de tehdit altında olduğunu vurguladı. Raporda, ‘yumuşak hedefler’ olarak tanımlanan kalabalık yerlerin korumasının zor olduğu ve bıçak ya da benzeri basit araçlarla anlık saldırılar düzenlenebileceği uyarısı yapıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ TEYAKKUZDAAyrıca, sosyal medyada yayılabilecek sahte tehdit ve asılsız haberlerin toplumun güvenlik algısını zedeleyebileceğine de dikkat çekildi. Yetkililer, halkı bu tür bilgi kirliliğine karşı uyardı. Noel öncesi dönemde güvenlik güçlerinin teyakkuzda olduğu belirtilirken, vatandaşların da dikkatli olması gerektiği vurgulandı. BKA’nın raporda bahsettiği ISPK’nın en bilinen saldırısı, 22 Mart 2024 tarihinde Rusya’nın Krasnogorsk şehrinde gerçekleştirilmişti. Birkaç saldırgan bir etkinlik salonuna zorla girerek 144 kişiyi öldürmüş, 360 kişiyi yaralamıştı.