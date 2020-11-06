Noel Pazarı’nda itfaiyeciyi öldürdü, 4.5 yıl yedi

17 yaşındaki sanık, arkadaşlarıyla birlikte, geçen yıl şehir meydanında eşi ve yakınlarıyla Noel Pazarı’nı gezdiği sırada 49 yaşındaki itfaiye erine saldırmıştı. Saldırı sonrasıda itfaiye eri yaşamını yitirmişti. Cuma günü tamamlanan yargılamada hakim Lenart Hoesch, saldırının asıl failinin 17 yaşındaki Halid S. olduğunu, diğer iki sanıklar 18 yaşındaki Gökalp A. ve 20 yaşındaki Kevin C.’nin ise yardım ettiklerine hükmetti. 16 ay hapis cezası alan iki sanığın cezaları ise ertelendi.