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Noel pazarında Antalya standı!

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#AVRUPADAN HABER#Nürnberg Noel Pazarı#Chriskindlesmarkt
Noel pazarında Antalya standı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2024 12:14

1628 yılından bu yana kurulan ve her yıl 2 milyon kişinin ziyaret ettiği Nürnberg Noel Pazarı’nda (Chriskindlesmarkt), yine kardeş şehir Antalya standı açılacak.

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NÜRNBERG’de 1628 yılından bu yana kurulan, Avrupa’nın en eski ve en popüler Noel Pazarı Chirskindlesmarkt 29 Kasım tarihinde kapılarını ziyaretçilere açacak. Her yıl 2 milyon kişiyi ağırlayan pazarda, el yapımı hediyelik eşyalardan, şekerleme ve kurabiyelere kadar pek çok geleneksel ürün sergilenecek. Noel pazarı, süslenen şehrin güzelliğini bir kat daha artıracak. Noel pazarına renk katan stantlardan biri de hiç kuşkusuz kardeş şehir alanında yer alan ‘Antalya Köşesi’ olacak.

Noel pazarında Antalya standı
İN-SAN DERNEĞİ ÜSTLENDİ
24 Aralık tarihine kadar sürecek pazarda, kardeş şehir Antalya standı da baş köşede yer alacak. Antalya-Nürnberg Kardeş Şehir Derneği
(İN-SAN) Başkanı Rıza Özlek ve idare heyetinden Aynur Kır, İclal İyidinç, Nadire Kenter, Mehmet Emin Kenter ziyaretcilere Antalya’yı tanıtırken, ikramda bulunacaklar. 29 Kasım 2024 Cuma günü başlayacak Noel pazarındaki, Antalya standının açılışında Türkiye Cumhuriyeti Nürnberg Başkonsolosu Fatma Taşan Cebeci de hazır bulunacak.

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BAKLAVA VE LOKUM İKRAM EDİLECEK
Her yıl büyük ilgi çeken Antalya standında seramik ürünler, el yapımı tekstil işleri, bakır işlemeler gibi çeşitli hediyelik eşyalar sergilenirken, ziyaretçilere lokum ve baklava ikram edilecek.

Noel pazarında Antalya standı
KÜLTÜREL VE TURİSTİK İLİŞKİLER
Antalya standı ile gerek, kültürel, gerekse turistik uluslararası tanıtım yapılırken, sıcak sahlebi yudumlamak da çok güzel olacak.
İN-SAN Derneği Başkanı Rıza Özlek, “Buraya yakışır bir stant oluşturduk. Sahlep, meyan kökü ve elma çayı gibi tüketilen içecekler getirdik, burada ayrıca Türk lokumları, incir, kayısı, kuru meyveler, baklava gibi tatlılar ve hediyelik eşyalar sunulacak” dedi.

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#AVRUPADAN HABER#Nürnberg Noel Pazarı#Chriskindlesmarkt

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